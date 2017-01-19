ANKARA, () - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki heyeti TBMM'deki makam odasına kabul ederek görüştü. Görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da hazır bulundu.
(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile görüştü
ANKARA, () - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki heyeti TBMM'deki makam odasına kabul ederek görüştü. Görüşmede CHP Genel Başkan...
19 Ocak 2017 Perşembe 16:38
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