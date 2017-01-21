(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu: 21 Ocak parlamentonun kendi tarihine ihanettir

Ümit KOZAN-Nursima KESKİN/ANKARA,() - ANAYASA değişikliği teklifinin TBMM'de kabul edilmesinin ardından CHP, Meclis'te grup toplantısı düzenledi. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Şimdi sabahın ilk saatlerinde hukukun üstünlüğünü savunan ve savunmak zorunda olan Anayasa Mahkemesi değerli yargıçlarına sesleniyorum. Anayasanın değiştirilmesini teklif edilen maddelere sizde sahip çıkmak zorundasınız. Bu sadece bizim görevimiz değil bu ülkede yaşayan her yurttaşın, yargıçların görevidir. Birbirlerinin denetleyerek oy kullandılar. Torba anayasa değişikliği gerçekleşmiştir. 54 maddelik değişiklik tek madde halinde geçti. Oysa Anayasa diyor ki her değişikliğin ayrı ayrı oylanması lazım. Bugün 21 Ocak 2017. Demokrasi tarihimiz açısından önemli bir tarih. Bu tarih parlamentonun kendi yetkilerini devretme tarihidir. Bu tarihi bizim milli Kurtuluş Savaşı açısından da büyük önemi vardır. Bu tarih aynı zamanda bir parlamentonun kendi tarihine ihanet tarihidir. "TBMM'DE YAPILAN BU HATAYI MİLLETİMİZ DÜZELTECEKTİR" Saraydan alınıp millete verilen yetki bu değişiklikle tekrar milletten alınıp saraya veriliyor. Geldiğimiz nokta kocaman bir U dönüşü. Bütün vatandaşlara sesleniyorum: Demokrasiye sahip çıkmak hepimizin ortak görevidir. Bu ülkede huzur içinde birlikte yaşamak ve bu iradeyi göstermek hepimizin ortak görevidir. Saat 04.30. Hep birlikte sokak sokak gezeceğiz. Gerçekleri milletimize anlatacağız. Siz taraflı bir cumhurbaşkanı mı yoksa tarafsız bir cumhurbaşkanı mı istiyorsunuz? Siz camiye, kışlaya, adliyeye siyaset girsin mi girmesin mi istiyorsunuz? Biz camiye, kışlaya, adliyeye siyaset girmesin istiyoruz. Referandumda hayır diyeceğiz. Vatan ve milletimiz için. TBMM'de yapılan bu hatayı milletimiz kesinlikle düzeltecektir. Hep birlikte tarafsız bir cumhurbaşkanı oluncaya kadar, milletin iradesi parlamentoya yansıyıncaya kadar, yasakların olmadığı bir Türkiye ayağa kaldırıncaya kadar mücadele edeceğiz. Mücadelemiz hayırlı olsun."