ANKARA () - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Boyları Konfederasyonu Genel Başkanı Durhasan Koca ve Toplumsal Düşünce Derneği Genel Başkanı Fethi Bolayır'ın girişimleriyle kurulan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderlerinden oluşan Hayır Platformu üyelerini kabul etti.
(Görüntülü Haber) Kemal Kılıçdaroğlu Hayır Platformu üyelerini kabul etti
ANKARA () - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Boyları Konfederasyonu Genel Başkanı Durhasan Koca ve Toplumsal Düşünce Derneği Genel Başkanı Fethi Bolayır'ın girişimleriyle kurulan, sivil toplum kuruluşlarının...
17 Şubat 2017 Cuma 16:55
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