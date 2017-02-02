ANKARA, () Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. Almanya Büyükelçiliği konutunda gerçekleşen görüşmede Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da hazır bulundu.
(Görüntülü Haber) Kemal Kılıçdaroğlu Angela Merkel ile görüştü
ANKARA, () Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. Almanya Büyükelçiliği konutunda gerçekleşen görüşmede Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da hazır bulundu....
02 Şubat 2017 Perşembe 22:33
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