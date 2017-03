(Görüntülü Haber) Kaynak: İstikrarı bozacak tüm yolları kapatmalıyız

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, Türkiye'nin mevcut yönetim sisteminden dolayı yaşanan sorunların bir daha yaşanmaması için istikrarın şart olduğunu belirterek, "Bizim için bir kez daha istikrarı bozmamak, istikrarı bozacak yolları kapatmak en önemli hadisedir" dedi. Veysi Kaynak, Kahramanmaraş'ta, Ticaret ve Sanayi Odası'nın (KMTSO) düzenlediği 'Ekonominin kahramanları' ödül törenine katıldı. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ile kent protokolünün de yer aldığı törende Kaynak, CHP İl Başkanı Esat Şengül ve MHP İl Başkanı Süleyman Öner ile bir süre sohbet etti. Veysi Kaynak, 2002'den bu yanan Ak Parti'nin ve Türkiye'nin karşılaştığı zorculuklara ve sıkıntılara değindi. Yaşanan sorunların temelinde mevcut yönetim sisteminin ve bu sistemin oluşturduğu vesayet mercilerin olduğunu kaydeden Kaynak, son olarak 15 Temmuz'da haşin darbe girişiminin yaşandığını anımsattı. Kaynak, şöyle konuştu: "Aslında bütün bu hadisler bizim Türkiye'nin istikrarını, istiklalini ve Türkiye'nin istikbalini emin bir şekle, Maraş tabiriyle sağlam kazığa bağlamamız gerektiğini gösterdi. Biz, hep başımız sıkıştığında, her darbe yediğimizde, her duvara tosladığımızda milletimize dönüp 'Gelin bizim başımı belada' mı diyeceğiz? Millet bize 'Bizim işimiz gücümüz yok, bütün işimiz sizin yaptıklarınızı düzeltmek' mi diyecek? Bakın her yerde söylüyorum. Biz, Cumhuriyetimizin 94'üncü yılını idrak ediyoruz ve inşallah bu topraklarda ilelebet yaşar bu Cumhuriyetimiz." '500 BİN KAMU MEZUNUMUZ, BUNUN YANINDA HEKİM AÇIĞIMIZ VAR' Veysi Kaynak, konuşmasının devamında Türkiye'de vesayet mercileri olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Gerçekten milletin egemenliğinin, iradesinin tecelligahı olan Meclis, her şeye yetkili mi? Öyle bir mekanizma kurulmuş ki; çok affınıza sığınarak söylüyorum, kendi haline bırakırsak ya davulcuya, ya zurnacıya. O yüzden çok çeşitli vesayet mercileri oluşturulmuş bu anayasada. Cumhurbaşkanı bir vesayet mercii, Milli Güvenlik Kurulu bir başka vesayet mercii. Anayasa Mahkemesi, yüksek mahkeme organları. Hatta yetkisini anayasadan alan üst kurullar, YÖK gibi. Allah'a şükür genç bir nüfusumuz var, nüfus artış hızımız şükürler olsun Avrupa'nın en iyisi ama, Türkiye'de hekim açığı var, karşılığında da 500 bin ne iş vereceğimizi bilmediğimiz kamu yönetimi mezunu var. Tabi bu planlamayı asla sizin seçtiklerinizin yapması mümkün değil. Çünkü yetki anayasal bir kuruluş olan YÖK'te. O yüzden bizim için bir kez daha istikrarı bozmamak, istikrarı bozacak yolları kapatmak en önemli hadisedir. Çünkü siyasi istikrar uygun yatırım ortamının iklimini hazırlar. Hangi işi yapacaksanız yapın bir siyasi görüş gelir der ki size 'Kardeşim imam hatipleri kapatıyorum.' Bir siyasi görüş iktidar olur 'Kardeşim ben size ekonomik denge vergisi getiriyorum.' Bunları hep beraber yaşadınız. Bir Cumhurbaşkanı gelir 1995'te siz bir partiyi birinci, bir partiyi ikinci parti yaparsınız, 95'ten 99'a kadar 4 tane ayrı hükümet kurulur, dördüncüsü de Meclisteki en küçük partinin genel başkanı rahmetli Ecevit olur. Ve bu arada bir de arkasında kendi oyundan başka hiçbir oyu olmayan bağımsız bir isme kendisinde şey denenir, Yalım Erez'e başbakanlık görevi verilir. Bu siyasi tablo içerisinde yatırımı, istihdamı, ihracatı nasıl yapabilir, nasıl sağlayabiliriz? O yüzden diyorum ki iyiliklerin de kötülüklerin de sebeplerinden en önemlisi siyasi istikrar ya da istikrarsızlıktır." Konuşmanın ardından Veysi Kaynak, iş adamlarının ödüllerini verdi.