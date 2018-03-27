ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi kabul etti.
(Görüntülü Haber) Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani Beştepe'de
ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi kabul etti.
27 Mart 2018 Salı 17:24
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