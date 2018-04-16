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(Görüntülü Haber)Karaman'da CHP'den OHAL'e tepki

CHP tarafından tüm yurtta olduğu gibi Karaman'da da Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasına tepki için oturma eylemi gerçekleştirildi. CHP Karaman İl Başkanı İsmail Atakan Ünver ve partililer, Atatürk Anıtı’nda toplanıp, OHAL'i protesto...

CHP tarafından tüm yurtta olduğu gibi Karaman'da da Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasına tepki için oturma eylemi gerçekleştirildi. CHP Karaman İl Başkanı İsmail Atakan Ünver ve partililer, Atatürk Anıtı’nda toplanıp, OHAL'i protesto için oturma eylemi yaptı. İl Başkanı Ünver, OHAL'in 21 aydır sürdüğünü ve bunun bir baskı rejimi olduğunu ileri sürerek, ''21 aydır süren OHAL ile ülkemizdeki baskı rejimi kurumsallaşmıştır. Demokrasiye ve hukuk sistemine yönelik bir saldırı halini alan OHAL rejimi, insan haklarını, ifade özgürlüğünü ve her türlü protesto eylemini baskılamanın da aracı olmuştur'' dedi. Grup, oturma eyleminin ardından dağıldı.

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