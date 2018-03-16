(Görüntülü Haber)Kalkınma Bakanı Elvan: Türk askeri yerli silahlarla destan yazıyor (2)
16 Mart 2018 Cuma 19:39
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