(Görüntülü Haber) Kalkınma Bakanı Elvan: Milli birliğimizden taviz vermeden terörle mücadele edeceğiz

İbrahim MAŞE/MERSİN, () - KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, "Milli birliğimizden taviz vermeden terörle mücadele edeceğiz" dedi.



Merkez Toroslar İlçesi'nin Arslanköy Mahallesi'nde ziyaret eden Bakan Lütfi Elvan, davul zurna ile karşılandı. Ellerindeki Türk bayraklarını sallayıp kurban kesen partililer Bakan Elvan ile tokalaşmak için birbirleriyle yarıştı. Vali Ali İhsan Su ve Ak Parti Milletvekili Yılmaz Tezcan'ın da eşlik ettiği Bakan Lütfi Elvan, 1475 rakımda bulunan mahalledeki köy kahvesine geçti. Burada yaptığı konuşmada terör örgütlerine rağmen Türkiye'nin büyümeyi sürdürdüğünü belirterek, "Hiç bir şekilde, milli birliğimizden ve değerlerimizden asla taviz vermeden terörle mücadelede, Alayköy'ümüzü, Toroslarımızı, Mersin'imizi, Türkiye'mizi kalkındırmaya ve büyütmeye devam edeceğiz. Terörle mücadele eden, demokrasi için mücadele eden, hain terör örgütlerine karşı dağda bayırda, Türkiye'nin her bir karış toprağında mücadele verip şehit olan kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyorum" dedi.



ÇİFTÇİYE 56 MİLYON LİRA DESTEK



Afetlerde zarar gören çiftçiye verdikleri desteği açıklayan Elvan, "Çok sayıda çiftçimiz çok zor şartlar altında zorluklar yaşıyor. Kış aylarında yaşanan sorunlar bize aktarılır aktarılmaz harekete geçtik. Toroslar'da bin 200 kardeşimizin TARSİM Genel Müdürlüğü tarafından sigortaları ödendi. Tam 56 milyon TL miktarı sizlere ulaştırdık. İlk kez böyle bir şey yapıldı ve tam 56 milyon TL zararınız için kaynak aktarıldı. Afetlerden zarar gören 346 vatandaşımıza da yaklaşık 700 bin TL hibe şeklinde destek sağlandı. Bankalara ve kooperatiflere olan borçlar ertelendi" diye konuştu.