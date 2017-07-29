(Görüntülü Haber) Kalkınma Bakanı Elvan: Milli birliğimizden taviz vermeden terörle mücadele edeceğiz (2)

'İKİNCİ ÇEYREKTE YÜZDE 5 BÜYÜME BEKLİYORUZ'



Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Değnek ve Güzelyayla mahallelerini ziyaret etti. Kasket takıp bir şeftali bahçesine giden Bakan Elvan, burada üreticilerin sorunlarını dinledi. Daha sonra köy kahvehanesinde vatandaşla buluşan Elvan, burada, dünyanın dört bir yanından 7 düvele karşı güçlü bir mücadele sürdürdüklerini ifade ederek, "Sizlerin desteğiyle Türkiye dimdik ayakta. Bir taraftan PKK, bir taraftan DEAŞ denen terör örgütü, diğer taraftan Fetullahçı Terör Örgütü ve Türkiye'nin gelişip kalkınmasından rahatsız olan gelişmiş ülkeler. Sözde demokrasi ve özgürlüklerden bahseden, ama terör örgütlerinin arkasında olan devletler. İşte gece gündüz bunlarla mücadele veriyoruz. Başımız her zaman dik. Biz kendi kararımızı kendimiz veririz. Hiçbir ülkenin, bölgenin, kavmin talimatı bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren vatanımız, milletimiz, bayrağımız. Kim ne derse desin, biz doğru bildiğimizi yapacağız" dedi.



Türkiye'nin 2017'nin ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüdüğünü kaydeden Elvan, "İkinci çeyrekte de yüzde 5'in üzerinde bir büyüme performansı bekliyoruz. Türkiye büyüyüp güçlenecek ve kimse önünü kesemeyecektir. Türkiye büyüdükçe düşmanımız artıyor. Bizim beraberlik, birlik ve dayanışmamız, kenetlenmemiz önemli. Birilerinin kışkırtmalarına, kendi içimizde fitne çıkarmalarına asla izin vermeyeceğiz. Bu ülke bizim ve gidecek başka ülkemiz yok" diye konuştu.



Konuşmanın ardından bölgeden ayrılan Elvan, ziyaretlerine yarın da Erdemli İlçesi'nde devam edecek.