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(Görüntülü Haber) Kahramanmaraş'ta CHP'lilerden OHAL'e karşı oturma eylemi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, CHP il ve ilçe teşkilatları üyeleri ile partililer, 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' sloganıyla oturma eylemi yaptı. Trabzon Bulvarı'ndaki parti binası önünde gerçekleştirilen oturma...

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, CHP il ve ilçe teşkilatları üyeleri ile partililer, 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' sloganıyla oturma eylemi yaptı.

Trabzon Bulvarı'ndaki parti binası önünde gerçekleştirilen oturma eylemine CHP İl Başkanı Esat Şengül, teşkilat üyeleri ve partililer katıldı. Parti adına basın açıklamasını Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ejder İşlek yaptı. Darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL şartlarında referanduma gidildiğini kaydeden İşlek, AK Parti'nin, OHAL'i muhaliflere karşı sopa olarak kullandığını savundu. İlçe Başkanı İşlek, şöyle konuştu: 

"OHAL ile ülkemizdeki hiç kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştır. OHAL, 10 Ekim'de katledilen çocuklarını anmak isteyen anne ve babalara sıkılan biber gazıdır. OHAL, ekmeğinin peşindeki tüm tütün üreticilerine vurulan coptur. OHAL, dünyaca ünlü akademisyenleri FETÖ yalanlarıyla üniversiteden atmaktır. OHAL, tüm muhalifleri terörist ilan edebilme cüretidir. İlan edilirken '1.5 ay bile sürmeyecek, milleti etkilemeyecek' dedikleri OHAL, bardağı çoktan taşırmıştır. Sabır testisi kırılmış, toplumun büyük bir çoğunluğu olağanüstü rejime 'Artık yeter' demeye başlamıştır. Postallı darbelerle mücadele etme vaadiyle gelenler, gelinen noktada takım elbiseli darbeciler haline gelmişlerdir. Bizler OHAL değil, demokrasi istiyoruz. "

Açıklamanın ardından partililer, oturma eylemi yaptı.

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