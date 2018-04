(Görüntülü Haber) İZMİR TİCARET ODASI'NI ZİYARET ETTİLER 1

İZMİR TİCARET ODASI'NI ZİYARET ETTİLER Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, mitingin ardından İzmir Ticaret Odası başkanlığına yeni seçilen Mahmut Özgener'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, burada özel meclis toplantısına katılarak iş dünyasına mesajlar verdi. İTO Meclis Salonu'nda, meclis üyeleri ile birlikte konuklarını ağırlayan Mahmut Özgener ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki samimi konuşma, dikkatlerden kaçmadı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilk olarak Başbakan Yıldırım konuşma yaptı. BAŞBAKAN YILDIRIM KONUŞMA YAPTI Kürsüye gelen Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in ilk iktisat kongresinin toplandığı yer olduğunu belirtti. AK Parti'nin İzmir'e birçok yatırım yaptığını anlatan Başbakan Binali Yıldırım, "İzmir'in çevre yolu yoktu. İzmir'in bütün trafiği Altınyol dediğimiz yoldan yapılıyordu. Şimdi 53 kilometrelik çevre yolu var. Ama şimdi bana 'İzmir'in bir numaralı sorunu ne' diye sorsalar sanırım 'trafik derim' diye konuştu. 24 Haziran'ın yeni bir dönem olduğunu kaydeden Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: "24 Haziran seçimleri ile Türkiye 94 yıllık yönetim sisteminde değişikliğe gitti. Sandıkta, vatandaşlarımızın ülkeyi kimin yöneteceğine karar vereceği bir seçim yapacağız. Ve böylece ülkemiz, zaman ekonomisini çok daha iyi değerlendiren yeni bir sürece girecek. Bürokratik süreçler hızlanacak, ülkenin ihtiyacı olan hizmetler hızlı şekilde yapılacak. Ülkenin ihtiyacı olan reformlar yapılacak." "İMAR BARIŞI 10 GÜN İÇİNDE YAPILACAK" İzmir'de 50 milyar liralık kamu yatırımı yaptıklarını söyleyen Yıldırım, özel sektör yatırımlarının ise 500 milyar lira olduğunu belirtti. İzmir'de geçmiş yılların ihmalini, açığını kapatmaya devam ettiklerini söyleyen Yıldırım, imar barışına dair de açıklamalarda bulunarak şöyle dedi: "İzmir'de konutların yüzde 60'ını ilgilendiren düzenleme yapıyoruz. Türkiye'nin genelini ilgilendiren bir sorun var. Mülkiyet, imar, ruhsat ile ilgili bir sorun. Bütün bunları ortadan kaldıracak ve yılların biriktirdiği sorunu çözecek düzenlemeyi önümüzdeki 10 gün içerisinde çıkarıyoruz. Bunun adı imar barışı. Vatandaşlarımızla barışıyoruz. Bu bir imar affı değil. İmar barışı. Mevcut durumun bir anlamda hak sahiplerinin lehine tescil edilmesidir. Türkiye genelinde 12 milyon konutu ilgilendiriyor. Bu reform nitelinde bir düzenlemedir." "410 KİLOMETRE YOL YAPTIK" Son 15 yılda ülkede 10 milyonun üzerinde insana istihdam olanakları sağladıklarını, İzmir'de bu rakamın 485 bin olduğunu kaydeden Yıldırım, "Sadece geçen yıl İzmir 82 bin yeni istihdam üretti. İzmir gün geçtikte gerek küresel yatırımcılar gerekse ülkemizin yerli yatırımcıları tarafından tercih edilen yer haline geldi. Operasyon merkezlerinin buraya kaydırıldığı bir cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. İzmir, bir eğitim, sanayi şehri. 15 yıl içinde İzmir'de 410 kilometre bölünmüş yol yaptık. İstanbul-İzmir Otoyolunu yapıyoruz. Osmangazi Köprüsü de dahil Bursa'ya kadar bitti. Hızlı tren çalışmalarını da 2020 yılına kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Her ne kadar son başbakan olsak da İzmir'e olan sevgimiz son olmayacak. Bundan sonra da devam edecek" diye konuştu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da İzmir'in küçük liman kasabasıyken önemli bir kent haline geldiğini vurguladı. Hisarcıklıoğlu, "İzmir, Akdeniz çanağının yıldızı. Tek başına milli gelirin yüzde 6'sını, toplam vergi gelirlerinin 12'sini ülkemize kazandırmakta. Başbakan Binali Yıldırım'ın '35 İzmir 35 proje'si ile dev yatırımlara başlandı. İzmir çok daha cazip bir yaşam merkezi haline geldi. Karşımıza çıkan her engele rağmen neler yapabileceğimizi, büyüme rakamları ile bir kez daha ispat ettik. Özel sektör ve devlet işbirliği ile birçok sıkıntıyı aştık. Tüm kazanımların temelinde güven ve istikrar yatmakta. Önümüzdeki dönemde de güven ve istikrarı devam ettirmeliyiz. Masa başından bize ahkam kesen reyting şirketlerini de hep birlikte mahkum ederiz. Daha çok çalışmaya, üreteye devam edeceğiz. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacağız" dedi. "ÜÇÜNCÜ CUMHURBAŞKANI" İzmir Ticaret Odası'nın tarihi boyunca iki cumhurbaşkanı tarafından ziyaret edildiğini söyleyen Mahmut Özgener, "İkisi de ülkemizin tarihinde ve ekonomisinde çığır açan isimlerdi. İlki 31 Ocak 1931 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk. İkincisi 24 Aralık 1992 tarihinde 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal. Üçüncü Cumhurbaşkanı konuğumuz ise Sayın Recep Tayyip Erdoğan oldu" diye konuştu. Bu ziyaretin kent ve bölge özelinde; kendisi, Oda ve üyeler nezdinde çok önemli olduğunu düşündüğünü ifade eden Mahmut Özgener, projelere değinerek şunları söyledi: "Hepimizin bildiği gibi hayata geçirilen mega projeler ülkemizi uluslararası arenada zirveye taşıdı. Sinop Nükleer Santrali, Akkuyu Nükleer Santrali, Müşterek Taaruz Uçağı başta olmak üzere savunma sanayi projeleri, Kanal İstanbul, İstanbul'a 3. Havalimanı, Marmaray, Haydarpaşa Liman Projesi, yüksek hızlı tren projeleri, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Yeni İpek Yolu, 1915 Çanakkale Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 3 katlı büyük İstanbul Tüneli tüm dünyanın dikkatini çeken önemli yatırımlardan sadece bazıları. Dünyadaki 10 mega projenin, 6'sının ülkemizde gerçekleştiriliyor olmasından büyük onur duyuyoruz." "PROJEERİNİZİN DESTEKÇİSİYİZ" İZBAN, Konak Tüneli, stadyum projelerinin İzmir'in kaderini değiştirecek projeler olduğunu belirten Mahmut Özgener, "Gebze - Orhangazi- İzmir Otoyolu kentimiz adına müteşekkir olduğumuz projelerden sadece bir kısmı. İzmir adına önemli bir dileğimiz var. İnciraltı- Bostanlı arasında yapımı planlanan 1200 metre tüp geçit, İzmir Körfez Geçiş Projesi'nin bir an önce başlaması ve kentimiz için hayal ettiğimiz bir projenin daha hayata geçmesi. Ancak burada özellikle belirtmek isterim ki; Konak Tüneli'nde yaşanan zorlu hukuki süreçler ve bu nedenle yaşanan neredeyse 3 yıllık gecikmenin yeni projelerde karşımıza çıkmaması en önemli temennimiz. Bizim değişim vurgumuz, aynı zamanda bu istemezükçü zihniyetin de değişmesi anlamını taşıyor. Bu zihniyetin karşısında olduğumuzu önemle vurgulamak istiyorum. Bu kenti dünyanın sayılı merkezlerinden birisi haline getirmek ortak hedefimiz ise; hep birlikte bu dev projelerin yanında durmalı ve destekleyicisi olmalıyız. Biz İzmir Ticaret Odası olarak, kentimiz adına yapılacak her türlü mega proje ve yatırımın destekçisiyiz. Üzerimize düşen görev neyse, layıkıyla gerçekleştireceğimizden de hiç şüpheniz olmasın." İzmir Ticaret Odası olarak özel projelerinin olduğunu açıklayan Özgener, Çeşme'nin bir dünya markası olmasının hiç de uzak bir hedef olmadığını vurguladı. Alaçatı Havalimanı'nı bu hedefin gerçekleşmesinde çok büyük bir adım olarak gördüğünü ifade eden Özgener, "Tüm KOBİ üretim atölyelerinin çağın şartlarına uygun bir şekilde, altyapı ve lojistik problemlerini çözerek, atölye kentler oluşturacağız. Üyelerimizin yabancı pazarlara açılması adına dünya piyasaları ile ilgili bilgilere istedikleri anda ulaşabilecekleri bilgi bankaları oluşturacağız" diye konuştu. "ÜÇÜNCÜ CUMHURBAŞKANI OLARAK BURADA OLMAK BENİM İÇİN MUTLULUK" İzmir Ticaret Odası'nda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mahmut Özgener'i yeni görevi nedeniyle tebrik edip, "Üçüncü cumhurbaşkanı olarak burada olmak benim için mutluluk. Gerek Atatürk, gerekse Turgut Özal, sonra da benim burada olmam bu kurumlara ne büyük ilgi gösterdiğimizi gösterir. Türkiye için çalışana yatırım yapan, üreten, istihdam sağlayan herkesin yanındayız. Yanında olmayı da sürdüreceğiz. İzmir Ticaret odası 80 bin üyesiyle büyük bir potansiyeli ifade eden bir güç. Böyle bir gücün Türkiye'ye Türk ekonomisine katkı sunmasını istiyoruz. Kurtuluş Savaşı ve sonrasında yaşanan mükbadele, İzmir'in sosyal ve ekonomik görünümünü değiştirdi. Yunan askerlerinin çekilirken yakmaları bu güzel şehrin birikimine sekte vurdu. Bizim ecdadımız asla yıkmak, yakmak yok etmek değil daima inşa etmek yanlısı olmuştur. Bunun için eline geçen tüm imkanları sonuna kadar kullanmayı prensip edindi" dedi. İktisat Kongresi'nin de İzmir'de yapılmasının rastgele alanın bir karar olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomik özgürlüğün sembolü olarak görülmüştür. İzmir her alanda ilerleme kaydetti. Ancak İzmir'in bir türlü kendisinden beklenen atılımı gerçekleştirmediğini üzülerek ifade ediyorum. Yapılanlar önemlidir ama izmir'in potansiyelinin yanında yetersizdir. Bu bakımdan İzmir'i 2023 hedeflerinin öncü şehirlerinden birisi yapmak için daha çok çalışacağımız döneme giriyoruz. İzmir'in istikrara ve güvene her yönden çok değer vermesi lazım. İki kelimeyi kutlu kelimeler olarak analım. Bunun üzerinde ısrarla durmamız lazım; güven ve istikrar. İzmir ve Ege bölgesi Demakrat Parti'ye, Menderes'e verdikleri destekle demokrasiye olan bağlılıklarıyla göstermiştir. Buna rağmen şehir arzu ettiği ilerlemeyi yapamıyorsa bir yerlerde tıkanıklık var demektir. Açık konuşmak gerekirse belediyelerin yapması gereken pek çok yatırımı bakanlıklarımız aracılığıyla yaptık ekstra destek çıkardık" dedi. "EN ÜRETKEN BAKANIMIZI ADAY GÖSTERDİK" Başbakan Binali Yıldırım'ın geçmişte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakanlar kurulumuzdaki en pratik, en üretken, en becerikli bakanımızı büyükşehir belediye başkan adayı olarak, milletvekili olarak İzmir'e gönderdik. İzmir kendisinin hizmetine talip olmayınca biz de Binali Bey'i başbakan olarak Türkiye'nin hizmetine sunduk. Verdiğimiz tüm desteğe rağmen İzmir hala patinaj yapıyorsa hep birlikte üzerinde durup düşünmemiz lazım. İzmir'in dünya kenti olması bizim projemizdir. Büyük EXPO'yu İzmir'e kazandırmak için çok çalıştık ama olmadı. İzmir'in şu özeleştiriyi yapması lazım. Acaba İzmir tüm kuruluşları, lobileriyle aynı gayreti ve performansı gösterdi mi? Kendimizi de bir hesaba çekeceğiz. Bunun cevabını bulacak olanlar da ancak sizlersiniz. Birlikte çalışacağız, el birliği, güç birliği, gönül birliği yapacağız, herkes farklı bir yöne çekerse çok enerji harcarız ama bu arabayı kımıldatamayız. Sizlerin huzurunda İzmir'e diyoruz ki, gelin bir defa bu düzeni değiştirelim. Farklılıkları zenginlik unsuru haline getirelim. İzmir'i aritmetik değil, geometrik büyüme sürecine sokalım. Gelin İzmir'i şaha kaldıralım. İzmir'de bu potansiyeli görüyoruz. İzmir hiç kimsenin ideolojik saplantılarına kurban edilemeyecek kadar önemli, büyük bir şehirdir. Tek sorun İzmir'in bu önemini İzmir'deki bazı kesimlerin hala anlamamış olmasıdır. Türkiye önümüzdeki dönemde iki kat büyürse, İzmir'i çok daha büyütmemiz şarttır. Yatırım için her şehirde böyle potansiyele sahip değiliz. Ben burada bu kadar içten, samimi, hasbi konuşuyorum ama sizlerden de aynı karşılığı bekliyorum" dedi. 24 HAZİRAN SEÇİMLERİ VURGUSU Türkiye'nin 24 Haziran'da yapacağı seçimin çok önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her seçim önemlidir ama 24 Haziran seçimlerini diğerlerinden farkı var. Türkiye seçimlerle birlikte cumhuriyetin kuruluşundan itibaren en önemli değişimi hayata geçirecek. Yeni yönetim sistemine geçecek. Artık yürütme yasamadan farklı bir şekilde oluşturulacak. Buna karşılık cumhurbaşkanı bütçe görülmeleri hariç meclis çalışmalarında hiçbir yetkiye sahip olmayacak. Gazi'nin bize emanet ettiği cumhuriyeti daha ileriye taşımak için 15 yılda nasıl çalıştıysak bundan sonrada aynı şekilde çalışacağız. Koalisyonlarla geçen 1990'lar pek çok bakımdan kayıp yıllar olarak envanterimize girmiştir. AK Parti ekonomik mirasın üzerinde ülke yönetimini devraldı. Bizim istikrarı korumak için ne kadara titiz olduğumuzu bilen iş dünyasıdır. Vesayetin oyunlarından darbe girişimlerine kadar nerelerle mücadele ettiğimizi sizler de biliyorsunuz" dedi. 24 Haziran'da Türkiye'nin yeni bir yönetim sitemine geçeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Menderes ve Özal başta olmak üzere eski sistemin arızalarının mağduru ne kadar değerimiz varsa, hepsinin de ruhunu şadettiğimize inanıyoruz. Yeni dönemin en büyük faydası ekonomiye olacak. Türkiye 15 yılda 3.5 kat büyüdü. Ama biliyoruz ki bazı alanlarda arzu ettiği ivmeyi yakalayamadı. Bunun küresel boyutları kadar kendi sistemimizden kaynaklanan durumları da vardır. Artık kararları daha hızlı vermek, uygulamak, hedeflerimize daha hızlı ilerlemek mecburiyetindeyiz. 24 Haziran'ın ardından iş dünyasıyla birlikte seferberlik ruhuyla çalışmaya başlamamız şarttır. İş dünyasının bütün projelerine ne kadar destek verdiğimizin bizzat sahidi sizlersiniz. Yeni dönemde eldeki tüm imkanları kullanacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Babakan Yıldırım, daha sonra İzmir Ticaret Odası'ndan ayrıldı. BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN HASTANE ZİYARETİ Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Ticaret Odası'ndan ayrıldıktan sonra yakın dostu Hamdi Boyacı'nın tedavi gördüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. İçeride yaklaşık 20 dakika kalan Başbakan Yıldırım, ardından hastane bahçesinde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Başbakan, çocuklara oyuncak dağıttı ve fotoğraf çektirmek isteyenlerle de kırmayarak fotoğraf çektirdi. Yıldırım, ziyaretin ardından İstanbul'a gitmek üzere havalimanına hareket etti. Haber: Taylan YILDIRIM, Umut KARAKOYUN, Nevra UÇKAÇ, Davut CAN / İZMİR,()