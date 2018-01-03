AKŞENER’İN KONVOYUNDA KAZA İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan kalabalık araç konvoyu ile Giresun’a doğru yola çıktığı sırada Keşap ilçesi girişinde, 2 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Akşener’in konvoyu Giresun’a doğru ilerledi.
(Görüntülü Haber) İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’e davul- zurnalı karşılama
AKŞENER’İN KONVOYUNDA KAZA İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan kalabalık araç konvoyu ile Giresun’a doğru yola çıktığı sırada Keşap ilçesi girişinde, 2 aracın karıştığı trafik kazası...
03 Ocak 2018 Çarşamba 13:28
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.