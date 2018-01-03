(Görüntülü Haber) İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’e davul- zurnalı karşılama (2)
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığının açılış törenine katılmak üzere geldiği Giresun’da, havalimanında partililer tarafından davul ve zurna eşliğinde coşkuyla karşılandı. İYİ Parti Genel Başkanı...
03 Ocak 2018 Çarşamba 13:32
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığının açılış törenine katılmak üzere geldiği Giresun’da, havalimanında partililer tarafından davul ve zurna eşliğinde coşkuyla karşılandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saat 11.20’de tarifeli uçakla geldiği Ordu-Giresun Havalimanı'nda, Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın ve Ümit Özdağ tarafından karşılandı. Havalimanında toplanan partililer, Akşener’e sevgi gösterilerinde bulundu. Davul- zurna ile karşılanan Akşener partililerle tokalaştı, fotoğraf çektirdi. Partili kadınlarla bir süre sohbet eden Akşener, VIP salonu çıkışında kalabalık partili grubunun sevgi gösterileri nedeniyle makam aracına güçlükle ilerledi. Akşener, parti binasının açılışına katılmak üzere Giresun’a hareket etti.
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