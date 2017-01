(Görüntülü Haber) İngiltere Başbakanı May'den Anıtkabir özel defterinde 'Yurtta sulh cihanda sulh' vurgusu

ANKARA, () - BİRLEŞİK Krallık Başbakanı Theresa May, Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Anıtkabir'i ziyaret etti. Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen İngiltere Başbakanı May, Anıtkabir ziyaretinde, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak, Anıtkabir özel defterini imzaladı. İngiltere Başbakanı May, özel deftere, "Modern Türkiye'nin kurucusunu burada anmak benim için büyük bir gurur. Atatürk'ün 'Yurtta sulh cihanda sulh' hayalini gerçekleştirmek için gayretlerimizi canlandıralım" diye İngilizce yazdı.