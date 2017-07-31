(Görüntülü Haber) İçişleri Bakanı Soylu'dan kaymakam adaylarına: Sadece devletin rutin işlerini yapıp imza atmak değildir sizin ve bizim görevimiz (5)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kaymakam adaylarına seslenerek, "Rutin, sıradanlık bizim karşıtımızdır. Daha iyisini yapmak durumundayız. Yani sadece devletin rutin işlerini yapıp imza atmak değildir sizin ve bizim görevimiz. Annelere, babalara umut verebilmektir. Arkanızda bir iz bırakabilmelisiniz. Bilginiz, görgünüz, oturup kalkmanız, bu topraklara olan sadakatiniz ile bir iz bırakmalısınız. Dünyanın en önemli coğrafyalarının tam göbeğinde yaşıyoruz. O nedenle sorumluluğumuz çok büyük" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "105. Dönem Kaymakam Adaylarının Uyum Kursuna Başlangıcı" programının açılış konuşmasını yaptı. Kaymakam adaylarına seslenen Soylu, "Sizler tercihlerinizi yaparken belki çok daha fazla para kazandırtan meslekleri tercih edebilirdiniz. Tüccar olabilirdiniz. Daha güvenilir meslekler seçebilirdiniz. Ben kendi adıma devlet hizmetinde görev almayı, jandarma, kaymakam, polis olmayı tercih ederken insanların kendi nefislerini bir nebze de olsa kenara aldıklarını düşünenlerdenim. Bir vatan sevdası, bir milli sorumluluk hissi ile hareket ettiklerini düşlenenlerdenim" dedi. "ÖZEL HAREKET ALIMINA 287 BİN BAŞVURU OLDU" Soylu, "Terör ve şiddetin dünyada belki de tavan yaptığı bir dönemdeyiz. 40 yıldır içeride PKK terörü ile uğraşıyoruz. Özel Hareket alımına 287 bin başvuru oldu. Bunu sadece maaş, kadro ile izah etmek mümkün değil. Hafta sonu Hakkari, Şırnak ve Cizre'deydim. Oralarda meslektaşlarınızın nasıl gayret gösterdiğine şahit olan içimden, dışımdan takdir eden bir anlayış içinde oldum" dedi. Soylu, "Tecrübeleri, vatandaş ile olan temasları arttıkça bu hizmetlerle ilgili arzuları ve istekleri arttıkça vatandaşın memnuniyetinin de arttığını bir kere daha görmenin memnuniyeti içerisindeyiz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya en tecrübeli kaymakamlarımızı göndereceğiz demiştik. Gerçekten oradaki arkadaşlarımız tecrübelerini yansıtıyor. Terörün kökünü kazımak için bütün gayreti gösteriyorlar çocuklarımıza, fukaraya, üniversitede okuyanlara, yatırımcıya dokunuyorlar. Uzun ince bir yoldasınız. Yolun bazen daraldığını bazen de uçsuz bucaksız olduğunu göreceksiniz" diye konuştu. "SADECE DEVLETİN RUTİN İŞLERİNİ YAPIP İMZA ATMAK DEĞİLDİR SİZİN VE BİZİM GÖREVİMİZ" Soylu, "Bu görevde hakkaniyet, adalet, insanlık, vatandaşa kapıyı açmak, açık tutmak vardır. Açık kapı ilkesini uygulamak vardır. Her meseleye eğildiğinizde, vatandaş ile devlet arasındaki, sürtüşmeyi azaltmaya çalışan ve buradaki güçlü güven duygusunu oluşturmaya çalışan bir sonuca hep beraber ulaşırız. Hedefimiz de budur. Eğitim ve staj döneminiz, sizin için bu nedenlerle çok önemlidir. Türkiye eski Türkiye değil. Yarın ki analizlerimizi 25 bin dolar ve onun üzerine getirebilecek bir anlayışa sahibiz. Rutin, sıradanlık bizim karşıtımızdır. Daha iyisini yapmak durumundayız. Yani sadece devletin rutin işlerini yapıp imza atmak değildir sizin ve bizim görevimiz. Annelere, babalara umut verebilmektir. Arkanızda bir iz bırakabilmelisiniz. Bilginiz, görgünüz, oturup kalkmanız, bu topraklara olan sadakatiniz ile bir iz bırakmalısınız. Dünyanın en önemli coğrafyalarının tam göbeğinde yaşıyoruz. O nedenle sorumluluğumuz çok büyük" ifadelerini kullandı.