(Görüntülü Haber) Hüseyin Yayman: Parlamenter sistemi savunmak, darbeler tarihini savunmaktır (3)

HALK BULUŞMASINA KATILDI Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Memur-Sen Hatay İl Başkanlığı ve Sivil Dayanışma Platformu ortaklığında Hatay Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Halk Buluşmasında’ anayasa değişikliğine dair açıklamalarda bulundu. 21’inci yüzyılın Türkiye ve Türklerin asrı olması gerektiğini söyleyen Yayman, sistem değişikliğiyle bu hayalin gerçekleşeceğini belirtti. Türkiye’deki mevcut sistemin ülkeyi geliştirmek yerine hep geriye götürdüğünü savunan Yayman, parlamento karşıtı söylemlerin de gerçeğini yansıtmadığını ifade etti. 'PARLAMENTO DEMOKRASİNİN KABE’SİDİR' Milleti tehdit olarak gören sistemin değişmesini istediklerini belirterek şöyle devam etti: “Parlamentoya karşı olmak hiç kimsenin hakkı da, haddi de değil. Parlamento demokrasinin Kabe’sidir, ama parlamenter sistem, mevcut sistem Türkiye’de sorun üreten bir sistemdir. Sürekli sorun üreten ve sorun çözmeyen bir sistemdir. İşte biz Başbakanı idam eden, bakanları yargılayan, her 10 yılda bir askeri vesayet kuran, bir yargı vesayeti kuran bu sistemi ve halkı mağdur eden, milleti potansiyel tehdit olarak gören, Alevi diyen, Sünni diyen, dindar diyen, laik diyen, Arap diyen, Kürt diyen bu sistemin değişmesini istiyoruz. İşte Türkiye’de mevcut sistemin bilançosu şu: Her 10 yılda bir darbe, 93 yılda 65 hükümet ve 50 yılda 20 defa stant-by anlaşması. İMF’ye gidiyoruz, bizim hazinemiz boşaldı, paramız bitti, onlardan yardım istiyoruz. İşte biz Türkiye bir daha 30 cente muhtaç olmasın diye, İMF’nin kapısına 20’inci kez gitmesin diye kararımız evet diyoruz arkadaşlar.” Halk Buluşması eski Emniyet Genel Müdürü Kemal Çelik, Prof. Dr Kerem Alkin, Sivil Dayanışma Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin ve Yardımcı Doçent Doktor Serdar Korucu’nun yeni sistemle ilgili açıklamalarıyla devam etti, soru-cevap kısmıyla son buldu. Etkinliğe Ak Parti İl Başkanı Ahmet Atıç, Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan ile ilçe belediye başkanları, Memur-Sen üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.