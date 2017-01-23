(Görüntülü Haber) Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş'tan 'referandum' açıklaması: Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekleyeceğiz

Bahar DEMİREL / ANKARA, () - BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, referandum süreciyle ilgili "Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 60'ıncı günde de referandum yapılacak. İmza süreçlerinin tamamlanmasını, Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekleyeceğiz. Ona göre de bir tarih ortaya çıkacak. OHAL başka bir mesele. Tarih ortaya çıksın, OHAL sorusunun da cevabı ortaya çıkar" dedi. Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Çankaya Köşkü'ndeki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. TBMM Genel Kurulu'nda, 339 oyla kabul edilerek, yasalaşan anayasa değişikliği teklifiyle ilgili emeği geçen herkese teşekkür eden Kurtulmuş, "Herkesin bu zor ve büyük emek harcanan sürece katkısı olmuştur. Sonucun hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. TBMM'de alınmış olunan bu karar yasal prosedürler takip edilerek, milletimize götürülecek. İnşallah en kısa zamanda sandık milletin önüne gelecektir. Bundan sonra söz de karar da nihai olarak milletindir. Milletimiz hangi kararı verirse başımızın üstündedir. Hiç kimsenin de milletin kararı üzerine ilave bir söz söyleme hakkı olmadığı düşüncesindeyiz" diye konuştu. "TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ, 1923'TE REJİM TARTIŞMASINI SONLANDIRDI" Rejim değişikliği tartışmalarına değinen Kurtulmuş, "Mevcut anayasa değişiklik paketi rejim değişikliğiyle ilgili bir paket değildir. Bu bir sistem değişikliği meselesidir. Türkiye'de daha etkin bir yürütme mekanizmasının kurulması için cumhurbaşkanlığı sistemini getiren bir tekliftir. Meclis'te de bu şekilde yasalaşmıştır. Eğer bir rejim değişikliği meselesi tartışılıyor olsaydı bunun egemenliğin kaynağıyla ilgili ve egemenliğin nasıl kullanılacağıyla ilgili birtakım konuları içermesi gerekirdi. Rejim tartışmasından kasıt budur. Egemenlik millet tarafından kullanılırsa bunun adı cumhuriyettir, demokrasidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenliğin nasıl kullanılacağıyla ilgili bir tartışması yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 1923'te rejim tartışmasını sonlandırmış; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak cumhuriyetimiz yoluna devam etmektedir" dedi. 4 YENİ KHK AÇIKLAMASI: ETKİLİ BİR İÇ HUKUK SÜRECİDİR Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe giren 4 yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hakkında bilgi veren Kurtulmuş, şöyle konuştu: "OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu kuruldu. OHAL kararları çerçevesinde işten atılanlar, uzaklaştırılanlar, açığa alınanlar, kapatılan dernekler, vakıflar, devredilen şirketler bu alanda alınan bütün kararlarla ilgili bir itiraz merci ve bu kararların gözden geçirileceği bir kurum olarak 7 kişilik komisyonun kurulması kararlaştırılmış; bu komisyonun da 2 yıl süreyle çalışması öngörülmüştür. Eğer gerekirse ondan sonraki yıllarda da Bakanlar Kurulu, birer yıl süreyle bu çalışma takvimini uzatabilecektir. Bu süreçte yapılan bir eksiklik varsa onun giderilmesi, tamamlanması; eğer birtakım hatalı kararlar alınmışsa bu kararların düzeltilmesine imkan tanıyan etkili bir iç hukuk sürecidir" "GÖZALTI SÜRESİ 30 GÜNDEN 7 GÜNE İNDİRİLDİ" Yeni KHK'larla gözaltı süresinin 7 güne indirildiğini belirten Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, "Yine KHK'lar kapsamında, önemli bulduğumuz bir başka husus gözaltı süresinin 30 günden 7 güne indirilmiş olmasıdır. Gözaltında bulunanlar 7 gün içerisinde hakkında işlem yapılacak ve avukatlarıyla görüşme yasağı da kaldırılarak avukatlarıyla görüşme imkanı sağlanacaktır" dedi. 'ASTANA' AÇIKLAMASI: SÜREÇTEN UMUTLUYUZ Suriye sorununa diplomatik çözüm bulunması için Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen görüşmeler hakkında değerlendirmede bulunan Kurtulmuş, "Görüşmelerin hayırlı sonuçlar vermesini, Suriye'de adil ve kalıcı bir barışa zemin hazırlamasını temenni ediyoruz. Suriye halkı 6 yıl boyunca çok çekti. Artık bu ağır tabloyu geriye çevirmek, 'Suriye, Suriyelilerindir' prensibi içerisinde, Suriye halkının isteyeceği adil ve kalıcı bir barışı sağlamak bütün uluslararası camianın boynunun borcudur. Türkiye, bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiştir. Bundan sonra da sorumluluklarını yerine getirmeye gayretlidir. Biz bu süreçten umutlu olduğumuzu ifade etmek isteriz. Muhtemelen en başta çok farklı ve aykırı olan görüşler, görüşmeler sürdürüldükçe belli bir noktaya gelecek ve konularda uzlaşılacak noktalara gelinecektir" diye konuştu. TRUMP YÖNETİMİNDEN 'GÜLEN' VE 'PYD' BEKLENTİSİ ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden, Türkiye'nin beklentilerini dile getiren Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, şunları söyledi: "Ümit ederiz ki yeni yönetim hem Ortadoğu'da barışı sağlayacak perspektiflere sahip olsun hem dünyada barışı sağlayacak önemli adımların atılabilmesine imkan sağlayacak inisiyatifler alsın. Özellikle Türkiye ile ABD ilişkileri bakımından eski yönetim zamanında tekrarlanan hataların tekrarlanmayacağı kanaati ve ümidindeyiz. Türkiye ile ABD arasında yeni dönemdeki ilişki uzun yıllardır devam eden müttefikliğin gerektirdiği bir seviyede olması amacımızdır. Trump yönetiminden özellikle Türkiye-Amerika ilişkilerini yeniden kuvvetlendirmek bakımından iki konuda görüşlerini gözden geçirmelerini tavsiye ve temenni ediyoruz. Bunlardan birisi 15 Temmuz darbesinde bu halkın bütününe karşı suç işlemiş olan bir eşkıya çetesinin başı olan Gülen'in ABD'den Türkiye'ye iadesi ve bu süre içerisinde de, şu an orada sessiz ve sakin şekilde oturmuyor. Bütün uluslararası network'ünü harekete geçirecek, aralarında irtibatlarını kurabilecek bir şekilde o network'ü kullanıyor. Hem iadesiyle ilgili sürecin başlatılması hem bu süreç içerisinde de kendi örgütüyle haberleşmesinin kesilmesi ve bu network'ün kullanılmasının önüne geçilmesi ABD yönetiminden en temel isteklerimizden birisidir" "ABD'DEN DESTEK VERMEMESİNİ TALEP EDİYORUZ" ABD'den PYD'ye verilen desteklerin sona erdirilmesinin talep edildiğini söyleyen Kurtulmuş, "Bölgede birkaç bin militandan ibaret olan bu silahlı gücün maalesef bölgedeki istikrarsızlığın bir unsuru haline geldiği açıktır. Türkiye, ABD'den PKK ile bağlantılı şekilde Türkiye'ye karşı terör faaliyetlerini yürüten bu örgüte artık destek vermemesini, bunların arkasında durmaktan vazgeçmesini ısrarla talep etmektedir. Bu konuda da sonuç alacağımızı ümit ediyoruz" dedi. MB'NİN FAİZ KARARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA: MERKEZ BANKASI, BAĞIMSIZ BİR KURUM Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, açıklamalarının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. Merkez Bankası'nın (MB) faiz kararına ilişkin bir soruya Kurtulmuş, "Türkiye'nin bir ekonomi politikası var. Bu ekonomi politikası çerçevesinde, hükümetin genel politikaları çerçevesinde, Türkiye yol alıyor. Merkez Bankası, bağımsız bir kurumdur. Özellikle para politikaları konusunda kullanabileceği çok sayıda enstrümanı var. Bunlarla ilgili olarak Para Politikası Kurulu toplanır ve karar alır. Biz hükümet olarak görüşümüzü söyleriz. Merkez Bankası'nın nasıl karar alacağını da sizler gibi bekleriz" diye yanıt verdi. CHP'Lİ GÖK'ÜN 'MÜKERRER OY' İDDİASINA YANIT: CHP'Lİ ARKADAŞLAR BOŞUNA HEVESLENMESİN, BİR ŞEY ÇIKMAZ CHP Grup Başkanvekili Levent Gök'ün Meclis'teki yoklama sırasında, AK Parti'li bazı milletvekillerinin mükerrer oy kullandığı iddiasının sorulması üzerine Kurtulmuş, "CHP'nin artık böyle birtakım mazeretler üretmesine gerek yok. Meclis, kararını verdi. Bundan sonra Meclis'in yapacağı bir şey yok. CHP'li arkadaşlar boşuna heveslenmesin. Meclis defteri kapanmıştır. Bundan sonra halkın kararına bakacağız. Millet oy verecek. Herkes meydanlara çıkacak. Millet 'Evet' dese de başımız gözümüz üstüne, 'Hayır' dese de başımız gözümüz üstüne. Önce CHP'li arkadaşların bu olgunluk içerisinde bu süreci yürütmeleri gerekir. Bunlardan bir şey çıkmaz" diye konuştu. 'REFERANDUM' VE 'OHAL' AÇIKLAMASI: RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDIKTAN SONRA TARİH ORTAYA ÇIKACAK Referandum sürecine ilişkin de açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, şunları söyledi: "Meclis, bu kararı Cumhurbaşkanlığı'na iletecek. Cumhurbaşkanlığı da bu kararı onayladıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak. Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 60. günde de referandum yapılacak. İmza süreçlerinin tamamlanmasını, Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekleyeceğiz. Ona göre de bir tarih ortaya çıkacak. OHAL başka bir mesele. Tarih bir ortaya çıksın, OHAL sorusunun da cevabı ortaya çıkar"