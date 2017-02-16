(Görüntülü Haber) HDP ve DBP Hakkari'de halk toplantısı düzenledi

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, () - HDP ve DBP, Hakkari'de halk toplantısı düzenledi. Toplantıya HDP Diyarbakır Milletvekili Nimettulah Erdoğmuş, HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, HDP ve DBP MYK üyeleri, HDP ve DBP il yöneticileri ile vatandaşlar katıldı. Toplantıda konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak alan referandum'un Türkiye'deki bütün halklar için hayati bir önem taşıdığını söyledi. Erdoğmuş, "Bugün Bahçeli ile Erdoğan veya AKP ile MHP'nin şu anda aleni bir şekilde sarsılmaz bir parça, bir kütle oluşturarak bir blok şeklinde hareket etmeleri manidardır. Bunların gelecek perpesktifleri tamamen farklıdır. Bizim pusulamız hakikatı gösteriyor. Bu hakikatı gösteren pusulanın arkasından gitmek engebelidir, inişli çıkışlıdır. Madem pusulamız hakikattır, gerçektir o zaman biz bütün bu ızdıraba, bu çileye rağmen o hakikat yolundan asla şaşmayacağız. O halde referandumda halkımız bu ızdırap bu haksızlıklara dur demek için 'Hayır' oyu kullanmalı" dedi.