(Görüntülü Haber) HDP'nin Olağanüstü Kongresi'ne Demirtaş ve Yüksekdağ'dan mesaj (2)

ANKARA, () - HDP'nin, milletvekilliği düşürülen Figen Yüksekdağ'ın yerine yeni eş genel başkanının da seçileceği 3'üncü Olağanüstü Kongresi Ankara'da düzenlendi. Açılış konuşmalarının yapılmadığı kongrede, tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın cezaevlerinden gönderdiği mesajlar okundu. Demirtaş'ın mesajı HDP Sözcüsü Osman Baydemir, Yüksekdağ'ın mesajıysa HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Serpil Kemalbay tarafından okundu. Açılış konuşması yapmayacağını belirten Baydemir, "Hepinizi saygıyla sevgiyle hürmetle muhabbetle ve bir gün mutlaka ama mutlaka Selahattin Demirtaş'la Figen Yüksekdağ'la kucaklaşmak umuduyla ve o günün yakın olduğu inancıyla sizleri selamlıyorum. Bugün bizden beklenen bir açılış konuşması yapmaktı. 20 Mayıs'tan başlayan ve bugüne kadar devam eden siyasi darbenin hükümsüz olduğunun bir kez daha ispatı için bir kez daha bu darbeyi tanımadığımızın göstergesi olarak açılış konuşmasını yapmıyoruz. Açılış konuşmasını esas itibariyle Sayın Selahattin Demirtaş ve Sayın Figen Yüksekdağ, bir kez daha bu kongrede gerçekleştiriyorlar. Bu duygularla sizler adına binlerce selamı cezaevlerine, zindanlara, eş başkanlarımız şahsında bütün yoldaşlarımıza gönderiyoruz" diye konuştu. DEMİRTAŞ: DOLMABAHÇE SARAYI'NA GÖMÜLEN BARIŞ UMUTLARIMIZI YENİDEN HAYKIRMA ZAMANI HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, partisinin 3'üncü Olağanüstü Kongresi'ne gönderdiği mesajda, 'ortak vatan' ve 'cumhuriyet değerleri' vurgusu yaparak, şunları kaydetti: "İnançlarımız, ibadetlerimiz, ideolojilerimiz, türkülerimiz, halaylarımız, horonlarımız, dualarımız, rüyalarımız hep ortak yaşam ve toplumsal barış üzerineyken, bizler bunlar için daha somut, daha sonuç alıcı adımlar atmaktan çekinmeyelim. Siyasette cesaret budur. Binbir emekle gerçekleştirdiğimiz, ama bir türlü nihayete erdiremediğimiz, en son Dolmabahçe Sarayı'na gömülen barış umutlarımızı yeniden ve daha güçlü bir şekilde haykırma zamanıdır. Cumhuriyet'in demokratik değerlerine sahip çıkmak, eksiklerini gidererek, yanlışlarını düzelterek, Cumhuriyeti demokratikleştirerek mümkün olur. Ortak vatanda birlikte, eşit ve kardeşçe yaşamak için, demokrasisi güçlü bir Cumhuriyet'in onurlu eşit yurttaşları olarak korkmadan, birbirimize dostlukla sarılabilmek için hepinizi cesarete davet ediyorum"