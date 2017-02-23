(Görüntülü Haber) HDP'li Toğrul: Referandumda yüzde 56-57 'Hayır' çıkacak

GAZİANTEP, () - HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, çok farklı ve hiç uzlaşmaz kesimlerin, Cumhurbaşkanlığı referandumu konusunda bir arada olduklarını ve farklı gerekçelerle 'Hayır' görüşünü savunduklarını söyledi. Toğrul, 16 Nisan'da yüzde 56-57 oranında 'Hayır' çıkacağını öne sürdü. HDP Milletvekili Mahmut Toğrul, memleketi Gaziantep'te referandumla ilgili gezilere başladı. Toğrul, Ak Parti'ye oy veren ciddi bir kesimin de ''Hayır'ı düşündüğünü iddia etti. Toplumun çok farklı kesimlerinin, Cumhurbaşkanlığı referandumuyla ilgili çok farklı gerekçelerle 'Hayır' görüşünü savunduklarını kaydeden Toğrul, şöyle dedi: "Biz, toplumun çok farklı kesimlerinin, çok farklı gerekçelerle 'Hayır' dediğini görüyoruz. Aslında hayır denilen cephenin 'Hayır' deme gerekçeleri birbirinden farklı. Mesela biz öteden beri Türkiye'nin bir Anayasa ihtiyacı olduğunu ifade ediyorduk ve bu Anayasa'nın çoğulcu olması, tüm Türkiye'deki Anadolu, Mezopotamya coğrafyasının farklılıklarını içine alması, barındırması, onların da bir yurttaş olarak 'Benim Anayasam' diyebileceği çoğulcu ve yerinde yönetimi esas alan bir Anayasa. Bizim edindiğimiz hissiyat AKP'ye oy veren önemli bir kesiminin de kafasının bu seçimde 'Ya daha ne istiyorlar?' gibi sorgulamaya başladığı ve bu referandumda 'Hayır'ı tartıştığı görüyoruz. Ben şuna inanıyorum; AKP'ye farklı gerekçelerle şimdiye kadar oy vermiş, yüzde 25- 35'lik bir kesimin en azından kafasında 'Evet'i düşündüğü kadar, 'Hayır'ı da düşünmeye başladığını görüyoruz." Referandumdan güçlü bir şekilde ve yüzde 56-57'nin üzerinde 'Hayır' çıkacağını savunan Toğrul, şunları söyledi: "MHP'nin tabanının, geçmişte Devlet Bahçeli'nin hükümetle ilgili söylediklerine baktığımızda sonuçta çok şeyin değişmemesine rağmen, tavrın çok değiştiğini görüyoruz. Çok farklı zeminlerin, hiç uzlaşmaz, bir araya gelmez kesimler baktığımızda bir aradalar ve farklı gerekçelerle 'Hayır' diyorlar. Ben dolayısıyla toplumun ciddi bir kesiminin 'Hayır' çıkması noktasında tavır koyacağını düşünüyorum. Bu referandumda AKP referanduma gittiği için yavaş yavaş pişmanlık duymaya başladığı algısını, onların söyleminde de hissediyoruz. Güçlü bir şekilde 'Hayır' çıkacağını düşünüyorum en az yüzde 56-57'nin üzerinde."