(Görüntülü Haber) HDP'li Temelli 24 Haziran'da Türkiye güneşli günlere kavuşacak

Yusuf BAŞTUĞ-Eser PAZARBAŞI ADANA,()HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 24 Haziran'da Türkiye'nin umudunu kurduğu güneşli günlere kavuşacağını söyledi. HDP Milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Dilan Dirayet Taşdemir ile birlikte merkez Seyhan ilçesindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıya katılan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, katılımcıları selamladı. Kürsüye çıkarak seçim gündemine ilişkin konuşan Temelli, Bir baskın, bir erken seçim var. Ama aslında panik seçim dönemine girmiş bulunuyoruz. Bizi hazırlıksız yakaladığını sananlar aslında bu panikle paniklemeye devam ediyorlar dedi. HANGİ SANDIĞA SIĞACAĞIZ HDP'yi sandığa gömün çağrısı yapıldığını söyleyen Sezai Temelli, şunları kaydetti AKP Genel Başkanı, 'O partiye sandığa gömün' diye buyurmuş dün. Herhalde bizi sandığa gömdüğü euro ve dolar sanıyor. Ya biz Türkiye'yiz, hangi sandığa sığacağız Biz Şırnak'ız, Mardin'iz. Biz İzmir'iz. Bizi hangi sandık alır sen şaşkın mısın Sen bizi sandığa falan gömemezsin, senin buna gücün yetmez. Bak yine haziran geldi. Tarihini çok güzel seçmiş, 24 Haziran. Bir 7 Haziran'da dersini vermiştik, şimdi 24 Haziran'da yarım bıraktığımız işi tamamlayacağız. 24 Haziran'da Türkiye aslında umudunu kurduğu güneşli günlere kavuşacak. 7 gün 24 saat boyunca çalışacağız. O paniklemeye devam ettikçe biz büyüyeceğiz, güçleneceğiz. 24 Haziran günü bu kabusa, bu karanlık gidişe hep birlikte son vereceğiz. Biz seçim partisi değil, mücadele partisiyiz. Bizim mücadelemiz 40 yıldır sürüyor. Bu ülkeye demokrasi gelene kadar, barış gelene kadar mücadelemiz sürecek. Yan yana gelerek, tüm demokrasi güçleriyle, tüm emek güçleriyle, savaş karşıtlarıyla mücadelemizi sürdüreceğiz. HDP Türkiye partisidir. Belki de Türkiye'nin tek partisidir. Çünkü bu partide ayrımcılık yok, ötekileştirme yok.