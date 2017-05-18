(Görüntülü Haber) HDP'li Özsoy: Kürtlerin ABD ile ilişkileri siyasi boyuta geçiyor

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, () - HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy, Amerika Birleşik Devletler'in Suriye'nin Rojava Bölgesi'ndeki ilişkilerinin devam edeceğini belirterek, "Şu ana kadar yoğunlukla askeri boyutta olan ilişkiler, artık diplomatik ve siyasi boyuta geçmeye başladı" dedi.



Partisinin Bingöl il binasında basın toplantısı düzenleyen Hişyar Özsoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı ziyareti, Amerika'da tutuklu olan Rıza Zarrab ve ABD- Rojava ilişkileri konusunda açıklamalarda bulundu. Amerika'nın Rojava ile ilişkilerinin artarak devam edeceğini ve askeri boyutta olan ilişkilerin siyasi ve demokratik boyuta geçeceğini belirten Özsoy şöyle konuştu:



"Erdoğan, Trump ile 23 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi ve bunun için lobilere milyonlarca dolar rüşvet verdiler bu randevuyu koparabilmek için. Orada randevular nasıl alınır, biliyoruz. Trump, Erdoğan'dan önce birçok dünya lideri ile görüştü. Erdoğan'ı sona bıraktı. Trump, yakın bir zamanda ziyaretlerini Suudi Arabistan ve İsrail'e yapacak. Bölgeye geldiği zaman Türkiye'ye gelmeyecek. Erdoğan, 'YPG'ye silah yardımı yapmayacaksınız, Kürtlere yapmayacaksınız' diye çıtayı yükseltti. Fakat bu elinde patladı. Bu konuda sonuç alamadı. Amerika'nın önümüzdeki dönemde Rojava ile ilişkileri artarak devam edecek. Şu ana kadar yoğunlukla askeri boyutta olan ilişkiler artık yavaş yavaş diplomatik ve siyasi boyuta geçmeye başladı. Kürtler ne kadar başarılı olursa, Suriye Demokratik Güçleri ile birlikte, Suriye siyasetinde yeni bir sayfa açılacak. Muhtemelen Kürtler'in Cenevre masasındaki vizesi, Rakka'nın düşüşü ile birlikte alınacak."



Amerika'da tutuklu olarak yargılanan Rıza Zarrab hakkında da konuşan Özsoy, Erdoğan'ın Rıza Zarrab'ı Türkiye'ye getirmeye çalıştığını, çünkü konuşması halinde bütün bağlantılarının ortaya çıkacağını söyledi. HDP'li Özsoy, Fethullah Gülen'in iadesi konusunda ise bir adım atılacağını tahmin etmediklerini anlattı.