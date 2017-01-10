(Görüntülü Haber) HDP'li Bilgen Demokratik bir anayasa için 'Hayır' diyeceğiz
10 Ocak 2017 Salı 16:58
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