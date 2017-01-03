(Görüntülü Haber) HDP'li Bilgen: Bu fotoğraf güvenlik zaafı olduğunu göstermeye yetmiyor mu? (2)

Ümit KOZAN-Nursima KESKİN / ANKARA, () - HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, İstanbul Ortaköy'de, yeni yılın ilk saatlerinde, bir gece kulübünde yaşanan terör saldırısında güvenlik zafiyeti olduğunu ileri sürerek, "25 bin polise kadar korumalar arttırılmasına rağmen Reina'ya bir 1 polis düşmüş ki biri içeri giriyor tarıyor onlarca kişiyi öldürüyor sonra çekip gidiyor. Taksim'de selfie yapmasaydı resimlerine muhtemelen ulaşma imkanı olmayacaktı. Bu fotoğraf güvenlik zaafı olduğunu göstermeye yetmiyor mu?" dedi. HDP Sözcüsü Bilgen, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bilgen, Reina'da yaşanan terör saldırısına ilişkin şöyle konuştu: "Nasıl 15 Temmuz kirli ittifakın bedeli olarak bombaların yağmasına neden olduysa Suriye'deki kirli ittifakın sonucu da Suruç'tur, gar katliamıdır ve yılbaşı gecesi yaşanan utanç tablosudur. Cumhurbaşkanı yurtdışında saldırı olduğunda sizin istihbarat örgütleriniz ne yapıyor diyor. Polisiniz Ankara'da bir ülkenin büyükelçisin öldürüyor, orada bu polisin sağ ele geçirilmesin bile sağlayamıyorsunuz ya da sağlamıyorsunuz. Yaralı ve yerde olduğu halde güya büyükelçi bir an önce kurtarılsın ya da canlı bomba ihtimali yüzünden orada infaz ediliyor. Fail infaz edilerek deliller ortadan kaldırılıyor. 25 bin polise kadar korumalar arttırılmasına rağmen Reina'ya bir 1 polis düşmüş ki biri içeri giriyor tarıyor onlarca kişiyi öldürüyor sonra çekip gidiyor. Taksim'de selfie yapmasaydı resimlerine muhtemelen ulaşma imkanı olmayacaktı. Bu fotoğraf güvenlik zaafı olduğunu göstermeye yetmiyor mu? Eğer Suruç'taki acıyı, Gar'daki acıyı hissedebilseydi. 7 Haziran öncesi gerçekleşen saldırı sonrası gerekli tedbirler alınsaydı, uyarılarımız dikkate alınsaydı, bu acılar yaşanmazdı. Roboski için ölü diyenler, Suruç için ölü diyenler şehitliği sadece bazılarına layık görüyorlar. Ne olursa olsun bu ikircikli tavrı terk etmedikçe Türkiye'ye huzur gelmeyecektir" "KORKU İMPARATORLUĞUNU YIKALIM" HDP'li Bilgen, Meclis Genel Kurulu'nda önümüzdeki hafta görüşülecek olan anayasa değişiklik teklifine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Anketlerin, toplumun başkanlığa ikna olmadığını gösterdiğini savunan HDP'li Bilgen, şunları söyledi: "Meclis Başkanı 'Benim gönlümden geçen tam uzlaşama ile bir anayasa yapmaktır' dedi. Bunun önündeki engel, tehdit ne olabilir. Kendinden üstte bir kişi var. Onun baskısı yoksa ondan gelen bir dayatma yoksa gönlünden geçeni yapmasının önünde nasıl bir engel var. Seçim meydanlarında demokrasi, çoğulculuk diyerek, oy almışsanız burada da onun gereğini yapmak zorundasınız. Milletvekillerinin yargılanması ile ilgili oylama yapılırken, AKP'lileri üzerinde bir baskı oluşturuldu. Şimdi en azından benzer bir ayıba başkanlık yapmamaya, bunun utancını taşımamasını tavsiye ediyoruz. Kendi milletvekillerine azıcık saygıları varsa parti komiserinin herkesin oyunu görmesine engel olması gerektiğini belirtiyoruz. Anketler umdukları gibi çıkmıyor. Anketler gösteriyor ki toplum başkanlığa ikna olmuş değil. Ancak savaşı finans etmek için yeni zamlar yapmak, yeni düşmanlar yapmak ve böylece referandumda evet oyunu yükseltmenin dışında bir çare göremiyorlar. Biz halkın siyasetin kendi üzerinden kambur olmasından çıkmasıyla yüzleşmesi çağrısı yapıyoruz. Hep birlikte bu korku imparatorluğunu yıkalım. Türkiye'nin 1921 ruhunu da güncelleyerek, hayata geçirebileceği bir anayasa pekala mümkündür. Bu gerilimi sonlandırmak ve kendi geleceğinizle ilgili kararı birlikte yapmak için yan yana gelmek zorundayız. Herkesi HDP ile birlikte olmuyorsa bile en azından ülkenin bir kişinin istikbal savaşı için daha büyük bir kaos sürüklenmemesi için duyarlı olmaya davet ediyoruz."