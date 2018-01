(Görüntülü Haber)HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay: O öğretmeni tebrik etmedikleri kaldı

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Diyarbakır'da düzenlenen kadın konferansında, 16 yaşındaki öğrencisine cinsel taciz ile gündeme gelen öğretmenin ceza almamasına tepki göstererek, "Mesleğinden uzaklaştırılması ve bununla ilgili cezalandırılması gerekirken, sadece maaşında kesinti yapılıp Lice'ye görevlendiriliyor. Neredeyse tebrik etmedikleri kaldı" dedi. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda düzenlenen, 'Bölgesel Kadın Konferansı'na, HDP Eş Genel Başkan Serpil Kemalbay, Milletvekilleri Felenas Uca, Dirayet Taşdemir, Sibel Yiğitalp, MYK üyeleri ile çok sayıda kadının katıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay, kadınlara yönelik cinsel taciz, şiddet olaylarının yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kadınlara yönelik yapılan açıklamalara değindi. Dinin araçsallaştırldığını ileri süren HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, şöyle konuştu: "Devletin din kisvesi altında, inançları sömürerek, kullanarak, faşist, otoriter bir rejim yeniden bu halka dayatılıyor. Dinin araçsallaştırması yönü bizim açımızdan çok önemlidir. Dini araçsallaştıran devlet anlayışı, kadınları ezerek yeni devletini inşa edebilir. Biz bunu her gün Diyanet İşleri Başkanlığı'nın marifetlerinde görüyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı, 9 yaşındaki çocukların evlenebileceğini, çocuk doğurabileceğini açıklıyorsa, Diyanet İşleri Başkanlığı, kadın-erkek eşitliğine inanmadıklarıyla ilgili açıklamaları varken, buna rağmen müftülüklere evlilik yetkisi veriliyorsa, bu ülkede cinsel taciz cezasızlık politikasıyla karşılanıyorsa ve bu politikalarla Diyanet İşleri Başkanlığı ya da İslami temsili olan kesimlerin konuşmaları, kadınların taciz ve tecavüzüne yol veren tarzda yürütüle biliyorsa, işte bunun anlamı AKP rejimi dini kullanarak kendi iktidarını sürdürmek için bu politikalara yol vermesidir. Diyarbakır'da bir öğretmen kız çocuğunu taciz ediyor. Ne olması gerekir? Mesleğinden uzaklaştırılması ve bununla ilgili cezalandırılması gerekirken, sadece maaşında kesinti yapılıp Lice'ye görevlendiriliyor. Neredeyse tebrik etmedikleri kaldı. Bu uygulamaları durdurabilmenin tek yolu bizlerin faşizmi durdurabilmemiz ve AKP rejimini durdurabilmemizden geçiyor. Her gün kadın cinayetinin artması, bunun başka boyutlar kazanarak, şiddetle devam etmesi artık baba cinayetine dönüşmüş olması, katliamların sıradanlaşması AKP'nin 15 yıldır yürüttüğü politikaların bir sonucudur. Kuzuyu kurda teslim etmek gibi AKP rejimi de kadınların, çocukların, bu toplumun geleceğini cinsel istismarı normal gören kurumlara yöneltiyor. Bu ülkenin çözümü ne zamlarda, ne enflasyonun yükselmesinde, ne pembe otobüslerde, ne Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her şeye burnunu sokmasıdır. Bu ülkede çözüm; kadınların siyasette söz sahibi olmasıdır." Kemalbay'ın konuşmasının ardından konferans basına kapalı sürdürüldü.