(Görüntülü Haber) HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, aday olmayacağını açıkladı-(2)

Ramazan YAVUZ- Serdar SUNAR- Burak EMEK/DİYARBAKIR, () - EDİRNE F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 11 Şubat günü yapılacak HDP 3'üncü Olağan Kongresi'nde aday olmayacağını açıkladı. Cezaevinden gönderdiği mektupta bu kongrede Eş Genel Başkanlığa aday olmayacağının şimdiden bilinmesini istediğini belirten Demirtaş, "Koşullarım ne olursa olsun, partimin ve halkımın emrinde demokrasi mücadelesinin hizmetkarı olmaya devam edeceğim. Bize yönelik temelsiz, hukuksuz ve ahlaksız ithamlarına, saldırılarına rağmen ne bölücüyüz ne teröristiz" dedi. HDP Eş Genel Başkanlığı'nı 8 yıldır sürdüren ve Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, partisinin 11 Şubat'ta yapılacak 3'üncü olağan kongresinde aday olmayacağını açıkladı. Demirtaş'ın aday olmayacağına ilişkin gönderdiği mektup, Diyarbakır'da tüm HDP'li milletvekillerinin katıldığı bir toplantıda Eş Genel Başkan Serpil Kemalbay tarafından okundu. KARDEŞLİK İÇİN MÜCADELE ETTİK Serpil Kemaybay tarafından okunan mektupta, yasadışı bir şekilde siyasi rehine olarak tutulduğunu belirten Demirtaş, "Hakkımda açılan 30'dan fazla davanın tek birinde bile hakim karşısına çıkarılmadan, zorbalıkla ve adeta siyasi bir intikam saiki ile karşı karşıya bulunuyorum. Hepinizin bilmesini istiyorum ki, ben, arkadaşlarım ve partim demokratik siyasete yürekten inandık. Türkiye'nin birliği içinde Cumhuriyet'in demokratikleşmesi; barış, adalet, eşitlik ve özgürlük değerlerinin hayat bulması, ezilen emekçilerin, kadınların, gençlerin sömürüsünün son bulması, Kürdün, Türkün, Sünninin, Alevinin bir arada kardeşçe huzur içinde yaşaması için mücadele ettik, ediyoruz" dedi. NE BÖLÜCÜ NE TERÖRİSTİZ Siyasi çizgilerinin, duruşlarının, söylem ve eylemlerinin birçok partiden farklı olduğunu ifade eden Demirtaş, şöyle devam etti: "Siyaseti rant için, koltuk için, ailemize ve yakın çevremize menfaat sağlamak için yapmadık. Türkiye ezilenlerinin bir parçasıyız ve ezilen yoksul halkımızla birlikte bedel ödeye ödeye, partimizi bu güçlü noktalara getirdik. Bize yönelik temelsiz, hukuksuz ve ahlaksız ithamlara, saldırılara rağmen ne bölücüyüz, ne teröristiz. İktidar etrafında kümelenmiş birçok siyasetçi, belediye başkanı yolsuzluk, hırsızlık ve rant batağında rüyasında bile göremeyecekleri trilyonları götürürken yargılanmıyorlar; bizler haksız ve hukuksuzca hapishanelerde tutuluyoruz. Halkımız için bu bedeli ödemekten hep gurur duyduk, bizim için büyük bir şereftir. Halka yönelik hırsızlık, alçaklık ve zulüm yapmaktansa; halk adına tutsak olmak bizim açımızdan evladır. Türkiye'nin OHAL gibi anti-demokratik bir baskı rejimi ile yönetildiği bu günleri de bütün Türkiye toplumu olarak el ele verip demokrasi içinde aşacağımıza yürekten inanıyorum. Eş Genel Başkanlığını yürüttüğüm HDP'nin, Türkiye'nin bu demokrasi yolculuğuna her zamankinden daha fazla katkı sunacağından kuşkum yok. Partimiz 11 Şubat'ta gerçekleştireceği Olağan Kongresi'nde demokratik siyasette yeni bir hamlenin başlangıcını yapacak; karamsarlığa karşı umudu büyütecek ve yine, yeniden HDP diyerek yoluna güçlenerek devam edecektir. Kongre sürecimiz artıları ve eksileriyle son iki yılımızı masaya yatırmak için bizlere önemli bir fırsat sunacaktır. HDP, ana siyasi hattı, programı ve çizgisinden taviz vermeden yeni söylem, yeni eylem ve yeni kadrolarıyla önümüzdeki iki yıla en hazırlıklı parti olarak girecektir. Ben de şahsen, bin bir emekle var edilmiş olan partimiz HDP'nin başarısı için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Koşullarım ne olursa olsun, partimin ve halkımın emrinde demokrasi mücadelesinin hizmetkarı olmaya devam edeceğim. 11 Şubat'ta gerçekleşecek olan Olağan Kongremizde, Parti Meclisimiz, Merkez Yürütme Kurulumuz ve diğer yönetim organlarımızda güçlendirme amacıyla değişikliklere gidilecektir. Yeni siyasal mücadele dönemini daha güçlü karşılamak, demokratik siyasete demokrasi kültürünü kazandırmak, koltuk ve makam için değil halk adına siyaset yapma bilincini geliştirmek ve yeni arkadaşlarla, yeni bir heyecanla yola devam etmek için bu kongrede Eş Genel Başkanlığa aday olmayacağımın şimdiden bilinmesini istiyorum." EŞ GENEL BAŞKAN SORUMLULUĞUYLA HİZMETE DEVAM EDECEĞİM HDP'de Eş Genel Başkan sorumluluğuyla hizmet etmeye devam edeceğini belirten Demirtaş'ın mektubunun son bölümü şöyle: "Bizler mevki, makam insanı değil, görev ve sorumluluk insanlarıyız.Partimizdeki resmi konumum, hukuken üyeliğe bile izin vermese, ben yine de Eş Genel Başkan sorumluluğu bilinci ve heyecanıyla HDP'ye ve siz değerli halkımıza hizmet etmekten bir an bile geri durmayacak, şimdiye kadar olduğu gibi, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Demokratik siyasete inanan, ilgi duyan ve kendine güvenen gençleri ve kadınları HDP'de görev almaya, sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum. Unutmayın ki, 27 yıl önce yoksul bir işçinin çocuğu olarak özgürlük mücadelesine girmiş olan benim gibi biri, sadece halkın desteği ve inancı ile 8 yıl boyunca Eş Genel Başkan olarak görev yaptı. Partimizde siyaset yapmanız için paranızın, gücünüzün, aşiretinizin olmasına gerek yok. Yüreğinizde halk sevgisi ve cesaretin olması yeterlidir. Gerçek bir halk partisi olan HDP'nin her türlü saldırı karşısında dağılmadan, dimdik ayakta durması ve güçlenmesi HDP'nin yıkılmayacağının en iyi ispatıdır. HDP kişilerin, liderlerin değil, ilkelerin partisi oldu. Bundan sonra da yoluna bu şekilde devam edecektir. Kongreye doğru giderken, bütün partililerimizi ve halkımızı gerek yerel konferanslara gerekse kongre sürecinde en güçlü şekilde öneri ve eleştirileriyle tartışmalara dahil olmaya davet ediyorum. Büyük bir moral ve coşku ile seçime hazırlanır gibi, bayram telaşı içinde partimizi büyük kongreye götürmeye hepinizi davet ediyorum. 11 Şubat'ta bütün HDP'liler Türkiye'nin her bir yanından Ankara'ya akacak, barış, özgürlük, kardeşlik ve faşizme karşı büyük bir direniş mesajı verecektir."