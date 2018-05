(Görüntülü Haber) HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Cumhurbaşkanı adayımız Selahattin Demirtaş

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Diyarbakır'da, partilerinin cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olduğunu açıkladı. Demirtaş'ın sadece Kürtlerin değil, Türklerin, Ermenilerin, Alevilerin, kadınların ve gençlerin adayı olduğunu belirten Buldan, "Şimdi bize düşen görev Demirtaş'a sahip çıkmaktır. Eğer bunu yapabilirsek Demirtaş'ın 24 Haziran akşamı sazını çalması ile birlikte onunla halaylar çekmeye hepimiz hazırız" dedi.



Diyarbakır bir otelde düzenlenen, eski ve yeni milletvekillerinin katıldığı toplantıda, Edirne Cezaevi'nde bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Mardin Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Ahmet Türk, Siirt Belediyesi eski başkanı Selim Saddak hazır bulundu. Partililerin büyük sevgi gösterisinde bulunduğu Başak Demirtaş, salonda bulunan partilileri tek tek selamladı.



Toplantıda ilk olarak kısa bir konuşma yapan Ahmet Türk, Kürtlerin büyük coşku ve heyecanla Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına davet ederek, "Kürtleri hazırlıksız yakalamaya yönelik bir baskın seçim ile karşı karşıyayız. Geçmişten beri verdiğimiz mücadele ile bunun üstesinden geleceğini inanıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi biz mücadeleyi makam ve mevki için değil, halkın özgürlüğü için yürütüyoruz. Demokrasi için yola çıktığını iddia edenler Kürtleri, Alevileri, yok sayarak ikinci bir milliyetçi cepheyi oluşturdu. Kürtlerin çok önemli bir güç olduğunu bilmelerine rağmen bunu yaptılar. Kürt halkı bunları çok iyi biliyor. Türkiye'de Kürtsüz demokrasinin olmayacağını çok açık şekilde göstereceğiz. Halkımız ve yoldaşlarımızla bu seçimi sonuna kadar yürüteceğiz" dedi.



'SADECE KÜRTLERİN DEĞİL, TÜRKLERİN, ERMENİLERİN, ALEVİLERİN DE ADAYI'



Daha sonra kürsüye davet edilen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "HDP'nin adayı, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutulan sayın Selahattin Demirtaş'tır" diyerek konuşmasına başladı.



Partililerin büyük alkışla sevinç gösterisinde bulunduğu bu açıklamadan sonra konuşmasına devam eden Buldan, şunları söyledi:



"24 Haziran'da yapılacak hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimleri hem Kürtleri hem de Türkiye halklarını yakından ilgilendiren bir seçimdir. Türkiye toplumu ve Kürt halkının artık kaybedecek zamanı yoktur. Bu anlamda sevgili Selahattin Demirtaş'ın Türkiye toplumu kucaklayan, umut ve heyecan veren bu adaylığını saygıyla selamlıyoruz. 4 Kasım tarihini kimsenin unutmaması lazım. 4 Kasım'da Demirtaş burada gözaltına alındı, Edirne Cezaevi'ne götürüldü. Şimdi yapmamız gereken 24 Haziran akşamı cumhurbaşkanı adayımız Demirtaş'ı burada çiçeklerle, halaylarla karşılama zamanıdır. Bugün itibariyle başlatacağımız seçim çalışmalarında sevgili Demirtaş Edirne Cezaevi'nde çalışma yapamaz. Cezaevinden seçmenleriyle buluşma imkanı bulamaz. Bu nedenle bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını buradan bir kez daha talep ediyoruz. Seçim çalışmalarını halkı ile birlikte mitinglerde, etkinlik ve çalışmalarda onların ellerini tutarak onların yüreğine dokunarak yapması gerekmektedir. Dolayısıyla bir an önce serbest bırakılması gerekmektedir. Demirtaş'ın bu şekilde seçim çalışması yapması imkansızdır. Avukatlar aracılığıyla seçim çalışması yapılamaz. Bu haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizliğin bir an önce ortadan kaldırılması gerektiğini buradan bir kez daha haykırıyoruz. Demirtaş'ın bir an önce serbest bırakılması ve o akşam halkıyla bir cumhurbaşkanı olarak buluşmasının zeminin hazırlanması gerektiğini vurguluyoruz. Demirtaş sadece Kürtlerin değil, Türklerin, Ermenilerin, Alevilerin, kadınların ve gençlerin adayıdır. Demirtaş, umudun gerekçesi ve yaratıcı olarak bu toplumda var olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Şimdi bize düşen görev Demirtaş'a sahip çıkmaktır. Eğer bunu yapabilirsek Demirtaş'ın 24 Haziran akşamı sazını çalması ile birlikte onunla halaylar çekmeye hepimiz hazırız."



'CHP, AKP, MHP, İYİ PARTİ, SP, HÜDA-PAR SEÇMENLERİ KARDEŞLERİMİZDİR'



Buldan, konuşmasından sonra Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan Selahattin Demirtaş'ın gönderdiği mesajı da okudu. Demirtaş'ın okunmak üzere gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:



"Çok değerli dostlarım, sevgili arkadaşlarım; Hepinizi yürekten selamlıyorum. Sanırım bu mesajım sizlere okunduğunda, yeni yaşamın, yeni umudun ve yepyeni bir geleceğin sözcülüğünü yapmak üzere beni Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etmiş olacaksınız. Her şeyden önce bu şerefli göreve beni layık görmüş olmanızdan büyük onur duyduğumu belirtmek isterim. Siyasi rehine olarak F tipi bir hücrede tutuluyor olmama rağmen, bu zorlu misyonu yerine getirebileceğime inanmış olmanız, omuzlarımdaki yükü daha da arttırmıştır. Bu süreçte bana güvenen, inanan, dostluğunu, dayanışmasını, desteğini bir an olsun esirgemeyen bütün halkımıza ve partim HDP'ye en derin şükranlarımı sunuyorum. Bütün baskılara, tehditlere ve saldırılara rağmen, yüreği benimle birlikte atan milyonların bu erdemli duruşu göstermiştir ki, 6 milyon kişinin sığabileceği bir hücre henüz icat edilemedi. Bir buçuk yıldır bu hücrede sizlerle birlikte nefes aldım ve sizlerle birlikte yaşadım. Yok sayılan, her gün hakaret edilen, yurttaş yerine konulmayan Kürtlerin, Alevilerin, Ermenilerin, Sünnilerin, Çerkeslerin, Arapların, Pomakların, Romanların ve daha nicelerinin kırılan onurlarını, gasp edilen haklarını ancak bizimle birlikte telafi edebileceklerine onları ikna etmelisiniz. Bu hırsızlık, talan, yolsuzluk, rant ve rüşvet çarkına ancak bizim çomak sokup bu çarkı durdurabileceğimizi, herkes sizden bir kez daha duymalı. Bu kısa seçim kampanyasında herkes ama herkes aktif bir seçim çalışması içinde olmalıdır. Ben de buradan, küçük imkanlarla size destek olmaya çalışacağım. Göreceksiniz, 24 Haziran seçimlerinin en güzel sürprizi biz olacağız. İkinci turda kimi destekleyeceksiniz diye soranlara, büyük bir özgüvenle şunu söyleyin: 'Biz ikinci turda da Demirtaş'ı destekleyeceğiz. Peki, siz kimi destekleyeceksiniz?' Buna inanın ve yapalım. Kampanya boyunca, bütün partilerden yurttaşlarımızla kucaklaşmayı ihmal etmeyin. CHP, AKP, MHP, İYİ Parti'den Saadet Partisi'ne, HÜDAPAR'a kadar bütün partilerin seçmenleri kardeşlerimizdir. Toplumsal yaşamı cehenneme çeviren kutuplaşmayı bitirmek için elinizden geleni yapın lütfen. Bu, bizim için seçim kazanmaktan daha kıymetlidir. Bunu asla unutmayın. Provokasyonlara asla müsaade etmeyin. En neşeli, en coşkulu halinizle 24 Haziran zaferine hazırlanın. Biz Türkiye'yi çok daha ileriye taşımak; güven, huzur, barış, refah içerisinde bir yaşam kurmak için kararlı ve inançlı bir şekilde iktidara yürüyoruz. 80 milyonun tamamına hizmet etmek için 55 milyon seçmenden görev talep ediyoruz. Kendimize, kadrolarımıza güveniyoruz. Halkla birlikte, el ele büyük bir demokrasi inşa edeceğimizden herkesin emin olmasını istiyorum."