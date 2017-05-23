(Görüntülü Haber) HDP Eş Başkanı Kemalbay: AKP Kongresinde müebbet bir OHAL çıktı (2)

HDP Eş Başkanı Serpil Kemalbay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresinde 'OHAL kalkmayacak' açıklamasına ilişkin "Erdoğan döndünüz, dolaştınız aynı yere geldiniz. Çevik Bir neredeyse, Mehmet Ağar neredeyse oraya geldi. Kongreden ezel ebed, müebbet bir OHAL çıktı." dedi. "MİLLETVEKİLLERİMİZ ÜFÜRÜKTEN FEZLEKELERLE İÇERİDE TUTULMAKTADIR" HDP'nin TBMM'deki grup toplantısında yeni eş başkan Serpil Kemalbay, konuştu. Serpil Kemalbay, 16 Nisan referandum sonuçlarının meşru olmadığını savunarak dokunulmazlıkları kaldırılan HDP'li milletvekilleri hakkında hazırlanan fezlekelere değindi. Serpil Kemalbay "AKP, MHP ve CHP'yi yanına alarak bundan bir yıl önce dokunulmazlıkları kaldırdı. 16 Nisan'da meşru olmayan referanduma giderken HDP'nin en kıymetli kadrolarını vekillerini gözaltına almak ve tutuklamak için zemin hazırlandı. Burada amaçlanan HDP'yi 16 Nisan referandumuna giderken geriletmek, ortadan kaldırmaktı. Ama başaramadılar. HDP hala ayakta. Milletvekillerimiz, eş başkanlarımız üfürükten fezlekelerle içeride tutulmaktadırlar" diye konuştu. "AKP KONGRESİNDE MÜEBBETE BİR OHAL ÇIKTI" Serpil Kemalbay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresinde yaptığı konuşmaya değinerek şöyle konuştu: "AKP Genel Başkanı seçilen Erdoğan konuşmasında hep kan, savaş, ölüm, öfke, çatışma kutuplaşma vardı. Erdoğan 2002 'de AKP'nin yaptığı ilk işin OHAL'i kaldırmak olduğuyla övünürdü. Aynı kongrede 'OHAL'i kaldırmayacağım' diyor. Erdoğan döndünüz, dolaştınız aynı yere geldiniz. Çevik Bir neredeyse, Mehmet Ağar neredeyse oraya geldi. Sürekli korku iklimi, kutuplaşma, sahte düşmanlar yaratılması, kendi ikbalini sağlamlaştırmak için bu politikanın sürdürülmesinden yana. Kongreye giderken afişlere demokrasi ve değişim yazdılar. Neden öyle bir şey yazdılar. Kongreden ezel ebed, müebbet bir OHAL çıktı. 'Neyiniz eksik, OHAL kalkmayacak' diyor Erdoğan. İnsanların evlerini yıkıyorsunuz, sokağa çıkamıyorlar, mahallelerde kadınlar evlerinin yıkımını bekliyorlar. 15 bin üzerinde kamu emekçisi sokağa atıldı. Hukuk yok, adalet yok, OHAL'de durum böyle."