(Görüntülü Haber) Gaziantep'te, Bakan Soylu başkanlığında güvenlik toplantısı (3)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'Nİ DE ZİYARET ETTİ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te valilik ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Burada Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından karşılanan Bakan Soylu, Büyükşehir Belediyesi Şeref Defteri'ni imzaladı. Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Vali Ali Yerlikaya ve Ak Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül'ün de eşlik ettiği Bakan Soylu'ya, Fatma Şahin tarafından belediye çalışmalarıyla ilgili bilgi verildi. Ziyaretle ilgili kısa bir değerlendirme yapan Bakan Soylu, Gaziantep'in, ülkenin üreten bir kenti olduğunu söyledi. Bakan Soylu'ya, Fatma Şahin tarafından bakır tepsi hediye edildi.