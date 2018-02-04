(Görüntülü Haber) Faruk Çelik: Kılıçdaroğlu, bir kendi seçimini kaybetmiyor

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, () - AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, CHP'de Genel Başkanlığına yeniden seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu eliştirirken, "Bütün seçimleri kaybediyor ama bir kendi seçimini kaybetmiyor" dedi. Şanlıurfa'da temaslarını sürdüren AK Parti Milletvekili Faruk Çelik, beraberinde Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Mehmet Akyürek ve Kemalettin Yılmaztekin, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, ve Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Yücetepe ile birlikte Haliliye Belediyesi Meclis Üyesi olan Ahmet İnan'ın oğlu Müslüm Enes İnan ile Zeynep Karlıtekin'in düğünü katıldı. Burada genç çiftlerin nikah şahidi olan protokol, İnan ve Karlıtekin ailesini tebrik etti. Programı kapsamında AK Parti Bozova ilçe teşkilatını ziyaret eden Faruk Çelik ve beraberindeki milletvekilleri, partililer tarafından coşkuyla karşılandı. İlçe binasında partililere seslenen Faruk Çelik, Avrupa destekli dış güçlerin bu toprakları Türkiye'ye çok gördüklerini belirterek, "Kula kulluk bu millette Şanlıurfalılara yakışmaz. Tarihe san veren bu millete yakışmaz. Onun için dimdik bir şekilde haksızlıkların karşısında duracağız. Onların derdi petrol, onların derdi buralarda devletçikler, kurup büyük İsrail'i oluşturmaktır. Buna fırsat vermemenin adresi bugün artık kaderi 80 milyon milletimizle değil İslam alemiyle bütünleşen AK Parti'nin sesinin daha gür çıkması gerekiyor" dedi. Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP Genel Başkanlığı'na seçilmesini de değerlendiren Faruk Çelik, "Bütün seçimlerden yenilen ama bir tek seçimde kazanan bir genel başkan yeniden seçildi. Bütün seçimleri kaybediyor ama bir kendi seçimini kaybetmiyor. AK Parti ve Türkiye için hayırlı olmasını diliyoruz." Bozova ilçe teşkilatından ayrılan Faruk Çelik, daha sonra Birecik ilçe teşkilatını ziyaret edecek.