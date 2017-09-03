Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Moskova'da gösteri yapan uçak düştü
Moskova'da gösteri yapan uçak düştü
Rodos Adası açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem
Rodos adası açıklarında korkutan deprem
CHP'li Emir: Yargı sonucu olmaksızın cezaevleri tıka basa dolu
Cezaevleri tıka basa doldu, işte...
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı

(Görüntülü Haber) Fakıbaba: İslam aleminin lideri Türkiye'dir

Mehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa), () - GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye'nin İslam aleminin lider ülkesi olduğunu ve bunun için hedef alındığını söyledi. Bakan Fakıbaba beraberinde Ak Parti...

Mehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa), () - GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye'nin İslam aleminin lider ülkesi olduğunu ve bunun için hedef alındığını söyledi. Bakan Fakıbaba beraberinde Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz ile birlikte Siverek İlçesinde Ak Parti teşkilatı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Parti binasındaki törende partililer ve ilçe sakinleriyle tokalaşarak bayramlaşan Fakıbaba, daha sonra kalabalığa hitap etti. Herkesin bayramını kutlayan, birlik ve beraberliğin bozulmaması dileğinde bulunan Fakıbaba şöyle konuştu: "Bizler inanmış insanlarız ve Müslümanız. Bakınız ne kadar güzel bir şekilde bayramlaşıyoruz. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Allah'ın izniyle Ak Parti ve Recep Tayyip Erdoğan olduğu müddetçe bizi kimse ayıramaz. Bizi bölmeye çalışıyorlar, Kürt, Zaza, Arap diye ayırmaya çalışıyorlar. Allah’a çok şükür hepimiz Müslümanız, bakın bayramı idrak ediyoruz. İslam aleminin liderinin Türkiye olduğunu herkes biliyor. Bizi niye vurmaya çalışıyorlar? Türkiye’yi bölecekler, küçültecekler, kukla bir adam getirip yönetecekler, 'işte Türkiye bu' diyecekler. Hayır 'işte Türkiye bu' diyoruz."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314