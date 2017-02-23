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(Görüntülü Haber) Evet' demek için CHP'den istifa etti

KAHRAMANMARAŞ-) KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü İlçesi'nde CHP'li Cuma Uzun, referandumda hayır demek için partisinden istifa ettiğini belirterek, "Gelin 'Evet' diyelim bir olalım, yeni Türkiye'yi beraber kuralım. Güçlü Türkiye için...

KAHRAMANMARAŞ-) KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü İlçesi'nde CHP'li Cuma Uzun, referandumda hayır demek için partisinden istifa ettiğini belirterek, "Gelin 'Evet' diyelim bir olalım, yeni Türkiye'yi beraber kuralım. Güçlü Türkiye için bende varım" dedi. 2014'te yapılan yerel seçimlerinde de CHP'den Ekinözü Belediye Meclisi üyesi adayı olan ancak seçilemeyen Cuma Uzun, parti üyeliğinden istifa ettiğini CHP'ye bildirdi. İşlemlerin hızlı yürümesi için istifa dilekçesini Elbistan İlçe Seçim Kurulu aracılığıyla gönderdiğini kaydeden Uzun, "16 Nisan'da yapılacak referandumda 'Hayır' demeyip 'Evet' demek için partimden istifa ettim" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekillerinin 15 Temmuz sonrası birlik ve beraberlikten yana olmadıklarını belirten Cuma Uzun, şunları söyledi: "Cumhuriyet Halk Partisi anayasaya ve başkanlık sisteminde referandumda oyunu hayır kullanacak olması bizleri gerçekten derinden üzdü. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir üyesi olarak sayın genel başkanımızın tavrını desteklemiyor ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum. Yeni Türkiye'nin inşasında hep birlikte yürüyeceğimize yılmadan ve yıkılmadan mesafeler katledeceğimize birbirimize omuz vereceğimize yürekten inanıyorum. Şahsım ve değerli dostlarımla referandumda devletimizin ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğumuzu, ülkemizin birliği, beraberliği ve refahı için referandumda oyumuzun evet olduğunu açıklıyorum. Karanlıktan şikayet etmeyin, karanlığa bir mumda siz yakın. Gelin 'Evet' diyelim bir olalım, yeni Türkiye'yi beraber kuralım. Güçlü Türkiye için bende varım."

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