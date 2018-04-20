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(Görüntülü Haber) Erdoğan Yeşilay'ın Ödül Töreninde Konuştu (1)

Güven USTA / İSTANBUL Cumhurbaşkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Yeşilay Zümrüdüanka Ödül Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Erdoğan, "Bir milletin en büyük hazinesi, en büyük güç kaynağı, ruhen, zihnen ve bedenen...

Güven USTA / İSTANBUL Cumhurbaşkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Yeşilay Zümrüdüanka Ödül Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Erdoğan, "Bir milletin en büyük hazinesi, en büyük güç kaynağı, ruhen, zihnen ve bedenen sağlıklı nesillere sahip olmasıdır. Evlatlarımız ne kadar zinde, ne derece sağlıklı olursa ülkemizin geleceği o kadar parlak, o kadar aydınlık olur. Evlatlarımız ne kadar zinde, ne derece sağlıklı olursa ülkemizin geleceği o kadar parlak, o kadar aydınlık olur. Gençlerini alkol, içki, uyuşturucu, sigara, kumar, terör gibi dehlizlerde kaybeden ülkelerin istikbali karanlıktır. Bizim gibi iddia sahibi ülkelerin başına musallat edilen PKK gibi terör örgütlerinin en büyük gelir kapısı uyuşturucu ticaretidir. Sıhhati şüpheli haberler ve örnekler, formülasyonu sinsi sorular üzerinden gençlerimizin imanını, ahlakını ve akaidini yani itikadını tartışma konusu yapmak kesinlikle art niyetlidir." dedi. Erdoğan "Suni gündemlerle ülkemizi meşgul eden çevrelerin amaçlarını çok iyi biliyoruz. Biz elbette bunlara boyun eğmeyecek, tuzaklarına düşmeyecek, doğru bildiğimiz yolda yürümekten bir an olsun vazgeçmeyeceğiz. Ne kadim değerlerimizden, ne ahlak ve edebimizden, ne demokrasimizden ne de hak ve hürriyetlerden asla taviz vermeyeceğiz. Gençlerimizin özgürlük alanlarını genişletirken, onları en güzel, en donanımlı şekilde yetiştirmeye çalışırken, aynı zamanda evlatlarımızı sürekli form değiştiren zararlı alışkanlıklardan da uzak tutacağız." diye konuştu.

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