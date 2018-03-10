Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

(Görüntülü Haber) Erdoğan: Komuta kademesi sefer görev emri gelsinler dedikleri zaman önce ben sonra da siz beraber gideceğiz (1)

MERSİN () Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Komuta kademesi sefer görev emri gelsinler dedikleri zaman önce ben sonra da siz beraber gideceğiz. Şehitlerimizin akıttıkları kanın neticesi ortada. Afrin...

MERSİN () Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Komuta kademesi sefer görev emri gelsinler dedikleri zaman önce ben sonra da siz beraber gideceğiz. Şehitlerimizin akıttıkları kanın neticesi ortada. Afrin alındığı andan itibaren sahiplerine teslim edilecek. Oranın sahipleri kimse, onlara teslim edilecek. Yaklaşık 850 kilometre kare bizim kontrolümüz altında. Hedef o 2 bin kilometre kareyi de kontrolümüz altına almak. Gerisi gün ola harman ola onun da hesabını ayrıca yapıyoruz. Derdimiz toprak değil teröristlerin temizlenmesi. Nerede terörist varsa oradayız" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Mersin 6. Olağan İl Kongresi öncesi halka hitap etti. Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Teröristlerden 3 bin 195'i etkisiz hale getirilmişti herhâlde şimdi çok daha ilerlemiş vaziyette. Afrin'e doğru ilerliyoruz. Burada terör koridoru oluşturmak istediler buna müsaade etmeyeceğiz, yanlış yapıyorsunuz dedik. Bunlar Türkü, TSK'yı bilmiyorlar. Güvenlik güçlerimiz hep birlikte onlara gereğini yapmaya başladı. SEFER GÖREV EMRİ GELSİNLER DEDİKLERİ ZAMAN ÖNCE BEN SONRA DA SİZ BERABER GİDECEĞİZ Komuta kademesi sefer görev emri gelsinler dedikleri zaman önce ben sonra da siz beraber gideceğiz. Şehitlerimizin akıttıkları kanın neticesi ortada. Afrin alındığı andan itibaren sahiplerine teslim edilecek. Oranın sahipleri kimse, onlara teslim edilecek. 850 KİLOMETRE KARE BİZİM KONTROLÜMÜZ ALTINDA. HEDEF O 2 BİN KİLOMETRE Yaklaşık 850 kilometre kare bizim kontrolümüz altında. Hedef o 2 bin kilometre kareyi de kontrolümüz altına almak. Gerisi gün ola harman ola onun da hesabını ayrıca yapıyoruz. Derdimiz toprak değil teröristlerin temizlenmesi. Nerede terörist varsa oradayız. Bizi taciz ediyor bunlar. Sabrettik şimdi de adımını attık. Bir ve beraber olmanızı istiyorum. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de inlerine girdik. Girmeye devam edeceğiz. nereye kaçarsanız kaçın siz kaçacaksınız biz kovalayacağız."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314