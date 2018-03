(Görüntülü Haber) Erdoğan: İnşallah artık an meselesi Afrin'e girdik, giriyoruz sizlere her an bu müjdeyi verebiliriz (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 6. Olağan İl Kongresi öncesi halka hitap etti. Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "İnşallah artık an meselesi. Afrin'e girdik, giriyoruz. Sizlere her an bu müjdeyi verebiliriz....

17 Mart 2018 Cumartesi 13:57