(Görüntülü Haber) Erdoğan'dan Karlov suikastıyla ilgili açıklama: FETÖ terör örgütüne mensup, gizlememize gerek yok (3)

Bahar DEMİREL / ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin bilgi vererek, "Bağlantıların öncelikli olanı tamamı ile FETÖ terör örgütüne mensup olduğudur. Bunu gizlememize gerek yok. Yetiştiği yerden tut, iltisaklarına varıncaya kadar bunu gösteriyor" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nişani, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Arnavutluk lideri Nişani ile görüşmesinde, terörle mücadele konusunun ele alındığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bilhassa her iki ülkenin milli güvenliği için tehdit oluşturan Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadele konusunu görüştük. Bu konudaki bizlere verdiği destek sebebiyle Sayın Nişani'ye tekrar teşekkür ediyorum. Arnavutluk topraklarının Türkiye'ye tehdit teşkil eden unsurlardan eden unsurlardan arındırılması bizim de haklı beklentimizdir. Terörle mücadele ve güvenlik alanında Arnavutluk emniyetiyle verimli bir iş birliği içerisindeyiz. Ülkemiz terörle ve organize suçlarla mücadeledeki tecrübelerini Arnavutluk'la paylaşmaktadır. Bu iş birliğini geliştireceğiz" diye konuştu. NİŞANİ: RUS BÜYÜKELÇİ'YE YAPILAN SUİKAST KORKAKÇA Arnavutluk Cumhurbaşkanı Nişani ise terörle mücadelede iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Rus Büyükelçi Karlov'un Ankara'da uğradığı suikastın korkakça bir saldırı olduğunu belirten Nişani, "Ankara'da Rus Büyükelçi'ye yapılan suikast çok korkakça yapılan bir hareket. Arnavutluk bunu şiddetle kınıyor ve Rus makamlarına başsağlığı dilemektedir. 15 Temmuz'da yapılan girişimler, demokratik yollarla seçilen Türk hükümetini yıkmak isteyen girişimlerle ilgili, Sayın Cumhurbaşkanı'na bu darbenin etkilerinin üstesinden gelmek için dayanışma duygularımızı ifade ettik" dedi. ERDOĞAN'DAN EL BAB AÇIKLAMASI: EL BAB ÖZGÜR SURİYE ORDUSU VE ASKERİMİZ TARAFINDAN KUŞATMA ALTINDA İki lider, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü Suriye'nin El Bab kentinde gelinen son durum sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Akşam saatlerinde Genelkurmay Başkanı'mızla görüştüm. Şu anda El Bab tamamıyla Özgür Suriye Ordusu ve askerimiz tarafından kuşatma altındadır. DEAŞ artık orada son havliyle her türlü yola başvuruyor. Canlı bomba olarak, el yapımı bombalarla her türlü saldırıyı yapıyor. Bu son kısımda maalesef birkaç şehidimiz oldu, yaralılarımız oldu. Ama artık El Bab'ın Halep'le olan yol hattı tamamıyla Özgür Suriye Ordusu ve askerin kontrolü altında. Temenni ederim ki El Bab çok daha uzamadan tamamıyla düşer. El Bab'ın kendi halkı, kendi insanı, kendi topraklarına yerleşme imkanı bulmuş olur" KARLOV SUİKASTIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA: FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNE MENSUP, GİZLEMEMİZE GEREK YOK Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmanın detayları sorulan Erdoğan, "Bağlantıların öncelikli olanı tamamıyla FETÖ terör örgütüne mensup olduğudur. Bunu gizlememize gerek yok. Yetiştiği yerden tut, iltisaklarına varıncaya kadar bunu gösteriyor. Maalesef, Silahlı Kuvvetleri'mizin içerisinde olduğu gibi polis teşkilatımızın içerisinde de ne yazık ki bu kirli örgüt hala var. Bunların temizlenmesi de devam ediyor, devam edecek. Hassas olmak durumundayız. Bu hassasiyetle devam etmek durumundayız. Onun için Rusya'nın Türkiye'deki büyükelçisi merhum Karlov'un böyle bir suikasta kurban gidişi gerçekten bizi üzmüştür. 3 yıllık Türkiye'deki görevi esnasında müstesna diplomatlardan biri olarak ben kendisini gördüm, tanıdım. Türkiye'nin içişlerinde hiçbir zaman müdahil olmamış, tam aksine Türkiye-Rusya münasebetlerini daha iyi bir noktaya nasıl taşırım, bunun gayreti içerisinde olmuş bir diplomattı. Bundan dolayı kendisine tekrar rahmet diliyorum" diye yanıt verdi. 'NİYE CANLI YAKALANMADI?' ELEŞTİRİLERİNE YANIT: BOMBA MI ÇIKARACAK, ENDİŞESİYLE VURMAK DURUMUNDA KALDI Rus Büyükelçi Karlov'u öldüren saldırganın, neden canlı yakalanmadığına yönelik eleştirilere de yanıt veren Erdoğan, "Öbürü tabii, bedelini ödedi. Bazıları spekülasyonlar yapıyor. 'Niye canlı yakalanmadı da şöyle oldu, böyle oldu'. Canlı yakalamaya çalıştığınız zaman bedel ödendiğinde de İstanbul'da olduğu gibi ne oldu? Bir tanesini canlı yakalayalım dediler, 5 tane polis üzerine gitti. 1 kişi orada 5 polisimizi şehit etti. Bunlar o andaki ruh halidir. O andaki tasarruf halidir. Bu tasarruflarda bazen başarılı olursunuz, bazen başarılı olmayabilirsiniz. Burada da vuran arkadaşımız, kendi elini tekrar öbür tarafa doğru sallayınca buradan bir bomba mı çıkaracak acaba endişesiyle onu orada vurmak durumunda kaldı" dedi. "YURT DIŞINDAKİ BAĞLANTILARINA YÖNELİK İPUÇLARI VAR" Andrey Karlov suikastıyla ilgili soruşturmanın Rus heyetle ortaklaşa yürütüldüğünü hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Bundan sonraki süreci de Rusya'dan da gelen soruşturma heyetiyle bizim soruşturma heyetimiz birlikte çalışmalarını yürütüyorlar. Birlikte bu çalışmayı yapmak suretiyle temenni ediyorum ki en kısa zamanda bir neticeye varılacak. Bu kişinin yurt dışındaki bağlantıları nelerdir, buna yönelik de bazı ipuçları var. Şu anda Milli İstihbarat Teşkilatı'mız, diğer soruşturma birimlerimiz çalışmaları sürdürüyor. Nihai neticeyi, neticelendikten sonra açıklayacağız"