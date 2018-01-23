ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a Kongo Cumhuriyeti Büyükelçisi Luc Joseph Okio güven mektubu takdim etti.
(Görüntülü Haber) Erdoğan'a, Kongo Cumhuriyeti Büyükelçisi Luc Joseph Okio'dan güven mektubu
ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a Kongo Cumhuriyeti Büyükelçisi Luc Joseph Okio güven mektubu takdim etti.
23 Ocak 2018 Salı 16:23
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