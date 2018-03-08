Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Brunei Darüsselam Büyükelçisi Mohammad Shafiee Bin Haji Kassım, güven mektubu takdim etti.
(Görüntülü Haber) Erdoğan'a, Brunei Darüsselam Büyükelçisi güven mektubu takdim etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Brunei Darüsselam Büyükelçisi Mohammad Shafiee Bin Haji Kassım, güven mektubu takdim etti.
08 Mart 2018 Perşembe 21:16
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