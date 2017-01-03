(Görüntülü Haber) Düzce'de 5 parti terörü lanetledi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de AK Parti, CHP, MHP, Saadet Partisi ve Vatan Parti İl Başkanları bir araya gelerek yaptıkları basın açıklamasıyla terörü lanetledi. AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin, CHP İl Başkanı Zekeriya Tozan, MHP İl Başkanı Ümit Yılmaz, Saadet Partisi İl Başkanı Birkan Mertol ve Vatan Partisi İl Başkanı Feti Sönmez, yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'deki gece kulübünde meydana gelen terör saldırısı ardından Ak Parti İl Başkanlığı'nda bir araya geldi. AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin, Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini ifade ederek şöyle dedi: "Birlik ve beraberliğimizin en üst seviyede olmasını istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki birlikten rahatsız olan, ülkemizin güçlü bir ülke olmasını engellemek isteyen hain mihrakların terör faaliyetlerini lanetle kınıyoruz. Düzce’mizin siyasi parti il başkanları olarak terör kime zarar verirse versin kınıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde olacağımızı tüm dünyaya haykırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bir bütündür. Türk milleti devletine ve milletine bağlılığını, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, en son olarak 15 Temmuz'da göstermiştir. 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yakalanan birlik ve beraberlik ruhu düşmanlarımızın hedefine ulaşmasındaki en büyük engeldir. Türkiye Cumhuriyeti devleti herkesin yaşam biçimi ve inançlarının teminatıdır. Tüm farklılıklar ile beraber bu devletin asıl unsurlarının hak ve hürriyetlerini korumak devletimizin garantisi ve güvencesi altındadır." CHP İl Başkanı Zekeriya Tozan da "Nefret siyaseti ile çocuklarımıza felaket bırakabilirz. Türkiye’deki yapı bellidir. Türkiye üniter bir ülkedir. Bizim etnik farklılığımız zenginliğimizdir. Çanakkale’de nasılki hepimizin ataları yan yana yatıyorsa, herkesin örf ve adetlerine saygı gösterilerek birlik içinde yaşamayı istiyoruz. Laiklik kavramı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bunun güvencesi Türkiye Cumhuriyeti’dir. Birlik ve beraberlik içinde bu sorunları aşabiliriz" dedi. MHP İl Başkanı Ümit Yılmaz da tahriklere kapılmamak gerektiğini, milli birlik ve beraberlik şuuru ile hareket eden Türk milletinin bölünmeyeceğini kaydetti. Saadet Partisi İl Başkanı Birkan Mertol ve Vatan Partisi İl Başkanı Feti Sönmez de açıklamalarında terör lanetledi.