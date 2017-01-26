(Görüntülü Haber) Dışişleri Sözcüsü Müftüoğlu : Güvenli bölgelerin öneminin en güzel örneği, Cerablus (5)

ANKARA, () - DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, ABD Başkanı Trump'ın 'Suriye'de güvenli bölgeler oluşturulsun' talimatı vereceği iddialarıyla ilgili "Önemli olan bu çalışmanın sonuçlarının ne şekilde olacağı, ne tür bir bilgi, yönlendirme çıkacağı bahse konu ABD kuruluşlarından" dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın "Suriye'de güvenli bölgeler oluşturulsun" talimatı vereceği iddiasına ilişkin, "Önemli olan bu çalışmanın sonuçlarının ne şekilde olacağı, ne tür bir bilgi, yönlendirme çıkacağı bahse konu ABD kuruluşlarından. "Güvenli bölgelerin öneminin en güzel örneği, Cerablus harekatı sonrasında güvenliğini sağladığınız bu bölgelere Suriyeli kardeşlerimizin binlerce, on binlercesinin geri dönmesi. Biz başından beri zaten bunu söyleye geliyorduk. Bu çalışma neticelendiği zaman nasıl bir içerikte olacağına bakıp, değerlendirmeyi ona göre yapmak daha doğru olur diye düşünüyorum" diye konuştu. İSRAİL'DE YAPILACAK TURİZM FUARI 7-8 Şubat'ta İsrail'de yapılacak turizm fuarına ilişkin Müftüoğlu, "Bu turizm fuarı vesilesiyle sayın Turizm Bakanımızın ziyaret etme ihtimali mevcuttur ancak ziyaretin kesinleşmesi hususunda şu aşamada net bir şey söyleyemiyorum" diye konuştu. SURİYE İÇİN ÇÖZÜM ARAYIŞLARI Suriye için çözüm arayışlarına değinen Müftüoğlu, "Önümüzde Cenevre'de bir toplantı var. Onun öncesinde ve sonrasında tekrar uzmanlar düzeyinde toplantılar olabilir. Bu bir süreçtir. 600 bin sivilin ölümüne sebebiyet vermiş bir rejimin başındaki kişinin biz Suriye'nin geleceğinde yeri olmadığı düşüncesindeyiz ve bu görüşümüzü de muhafaza ediyoruz" dedi.