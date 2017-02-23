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(Görüntülü Haber) Dilek Öcalan’dan Yüksekdağ’ın vekilliğinin düşürülmesine tepki

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, () - HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşürülmesine tepki göstererek, "Elbette ki biz bu kararı tanımayacağız. Yüksekdağ'ın vekilliğine halk...

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, () - HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşürülmesine tepki göstererek, "Elbette ki biz bu kararı tanımayacağız. Yüksekdağ'ın vekilliğine halk karar verdi, yine halk onu vekillikten alabilir" dedi. Öğleden sonra DBP il binasında toplanan aralarında HDP ve DBP ile çeşitli STK'ların temsilcilerinin bulunduğu grup, Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşürülmesine tepki gösterdi. HDP Şanlıurfa milletvekilleri Dilek Öcalan ve İbrahim Ayhan'ın da katıldığı toplantıda konuşan HDP İl Eş Başkanı Ayşe Sürücü, "Bizler baskıya, gözaltı ve tutuklamalara inat en güçlü şekilde mücadelemize devam edeceğiz" dedi. HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan ise parti binası önünde alınan güvenlik önlemlerine tepki göstererek, "Biz şu an bu açıklamayı kapımızın önünde yapamıyoruz. Çünkü özel harekat polisleri silahları ile kapımızda nöbet tutuyor. Buraya giren siviller baskı altında bırakılıyor. Kimseye yapılmayan bir uygulama burada bize yapılıyorsa, bu uygulamayı kabul edemeyiz" dedi. Yüksekdağ’ın TBMM Genel Kurulu’nda okunan metinle milletvekilliğinin düşürüldüğünü ve bu kararı tanımayacaklarını dile getiren Öcalan, şunları söyledi: "Elbette ki biz bu kararı tanımayacağız. Yüksekdağ'ın vekilliğine halk karar verdi, yine halk onu vekillikten alabilir. Milletvekilliğinin düşürülmesi sıradan bir olay değildir. Bugün bu sorun sadece HDP'nin sorunu değil, demokrasi, hukuk ve insan hakları sorunudur. Bugün HDP'ye yapılana sessiz kalanlar yarın elbette bunun hesabını ödemek zorunda kalacaktır. Yüksekdağ'ın vekilliğini düşürmek hiç kimsenin hakkı ve haddi değildir."

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