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(Görüntülü Haber) Devlet eski Bakanı Koçak, son yolculuğuna uğurlandı

ADANA'da yaşlılığa bağlı olarak bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Devlet eski Bakanı Ersin Koçak (73), son yolculuğuna uğurlandı. Mesut Yılmaz hükümeti döneminde Adana milletvekilliği ve Devlet Bakanlığı yapan Ersin...

ADANA'da yaşlılığa bağlı olarak bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Devlet eski Bakanı Ersin Koçak (73), son yolculuğuna uğurlandı.

Mesut Yılmaz hükümeti döneminde Adana milletvekilliği ve Devlet Bakanlığı yapan Ersin Koçak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Koçak'ın ölüm haberi, ailesi ve yakın dostlarına büyük üzüntü yaşattı.

Ersin Koçak için bugün Asri Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene ailesi, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, iş insanı ve eski milletvekili Mehmet Ali Bilici, MHP İl Başkanı Bünyamin Avcı ile çok sayıda seveni katıldı. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ersin Koçan, son yolculuğuna dualarla uğurlandı.
 

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