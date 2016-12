(Görüntülü Haber) Destici: Üçlü zirve ile Halep Esad'a bırakıldı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye, İran ve Rusya Dışişleri Bakanlarının bir araya geldiği üçlü zirve ile Halep'in Esad'a bırakıldığını öne sürerek; "Özgür Suriye Ordusu ve buna bağlı grupların Halep'ten çekilmesi noktasında bir anlaşma yapılarak o bölgenin, Halep'in kontrolü tamamen Esad rejimine bırakılmış oldu" dedi. Avrupa Türk Birliği Federasyonu, Alperen Ocakları ve Büyük Birlik Partisi Kahramanmaraş'ta istişare toplantısı düzenledi. 3 gün sürecek toplantının açılışı öncesi Mustafa Destici, Avrupa Birliği Türk Federasyonu Başkanı Erol Yazıcıoğlu, Alperen Ocakları Genel Başkanı Murat Aslan basın toplantısı düzenledi. 3 Türk askerinin terör örgütü DEAŞ'ın elinde olduğuna ilişkin bilgilerin gündeme geldiğini ifade eden Destici, "Başta aileler olmak üzere hepimiz askerlerimizin akıbetini merak ediyoruz ve bir an önce kimin elindeyse bulunup alınmasını ve ailelerine teslim edilmesini, silahlı kuvvetlerimize katılmasını biz behemehal bekliyoruz" dedi. Türkiye, İran ve Rusya Dışişleri Başkanları'nın Rusya'da bir araya geldiği üçlü zirveyi de değerlendiren Mustafa Destici şunları söyledi: "Esad rejiminin İran ve Rusya'nın desteğiyle Halep'te yaptığı katliamı bütün dünya seyretti. Türkiye, Türk milleti maddi ve manevi elinden gelen her türlü desteği verdi ama neticede gücümüz ve milletin gücü ancak buraya kadar yetti. Ama Halep'i kurtarmaya yetmedi. En son Rusya'da yapılan üçlü Türkiye, İran, Rusya zirvesinden de maalesef Halep'in Esad rejimin kontrolüne bırakılması adeta onaylanmış ve kabul edilmiş oldu. Özgür Suriye Ordusu ve buna bağlı grupların Halep'ten çekilmesi noktasında bir anlaşma yapılarak o bölgenin, Halep'in kontrolü tamamen Esad rejimine bırakılmış oldu." 'HAÇ İLE HİLALİN YAN YANA GELMESİ MÜMKÜN DEĞİL' Avrupa Türk Birliği Federasyonu Başkanı Erol Yazıcıoğlu ise Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerini değerlendirdi. AB'nin Türkiye'yi aralarına almasının mümkün gözükmediğini belirten Yazıcıoğlu şöyle konuştu: "Avrupa Birliği, bir Hıristiyanlar kulübüdür. Haç ve hilalin bir araya gelmesi mümkün değil. Bunu herkes bildiği halde, niye biz hala Avrupa Birliği kapılarında beklemek zorundayız veya kalıyoruz. Bu bizim Avrupa ile ilişkilerimiz olmayacak anlamında değil. Biz zaten Avrupa'ya girmişiz. Avrupa'nın birçok büyük ülkesinden biz daha bir topluluğuz. Siyasetinde de, ticaretinde de, ekonomisinde de varız. Sırf Almanya'da 3 binin üzerinden cami var. Biz Avrupa'nın her yerinde varız."