(Görüntülü Haber) Destici: Trump, kovboyculuk oynamaktadır

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ilgili açıklamalarına tepki göstererek, "ABD'nin uluslararası bir anlaşmadan tek taraflı çekilme kararı tam bir kovboyculuktur. Trump, ABD başkanı olduğu günden bu yana kovboyculuk oynamaktadır. Tüm dünyanın ABD'yi bu yönetimden kurtarması gerekir" dedi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Fransa'da Kuran-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılmasını talep eden bildiriye tepki gösteren Destici, şunları söyledi: "Geçtiğimiz günlerde Fransa'da sözde 300 aydın, kutsal kitabımız Kuran'ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılması gibi bir hadsizliğe, bir pervasızlığa, bir İslam düşmanlığına imza attılar. Öncelikle şunu bilsinler ki köpekler istedi diye atlar ölmez. Onlar bunu istedi diye Kuran-ı Kerim'in tek harfine dahi dokunamazlar. Evet bizler Allah tarafından yeryüzüne gönderilen bütün ilahi kitaplara, bütün peygamberle iman ederiz. Ama maalesef onların ataları, dedeleri, eski din adamları kendilerine gönderilen kitapları tahrif etmişler. Maalesef aslını koruyamamışlar. Şimdi onun ezikliğini yaşamaktalar ve aynı şeyi Kuran-ı Kerim için de akıllarından geçirmekteler. Ama bunu yapamayacaklardır. Bizim onlara çağrımız; Kuran-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılması değil, biz onları İslam'a ve hak dine, doğru yolu bulmaya davet ediyoruz." 'KIBRIS, TÜRKİYE İÇİN HAYATİ KARA PARÇASIDIR' Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Türkiye'nin garantörlüğünü sonlandırmaya çalışan 'Guterres belgesi'ni kabule yönelik açıklamalarına da tepki gösteren Destici, şöyle konuştu: "KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yetkisi olmadığı halde, mevkidaşı Rum lidere sürpriz bir teklif yaparak, Türkiye'nin Ada'daki etkin ve fiili garantisini sona erdirmeyi ve Ada'dan Türk askerinin kademeli olarak tasfiyesini öngören 'Guterres belgesi'ni kabul etme çağrısında bulundu. Kıbrıs'taki garantörlük hakkımızın kaynağı Zürih'te imzalanan 11 Şubat 1959 tarihli garanti anlaşmasıdır. Bu anlaşma ile bizim gibi Yunanistan ve İngiltere de garantör devlet oldu. Garantör devletin fiili olayı, en açık tabiri ile himayesindeki etnik topluluğu korumak ve bu topluluk üzerinden kendi çıkarlarını savunmaktır. Binlerce kilometre öteden gelip 1'inci Dünya Savaşı'nı bahane ederek Ada'yı ilhak ettiğini açıklayan İngiltere bile Kıbrıs'ta garantör oluyorsa; buraları çok daha uzun yıllar elinde tutan Osmanlı'nın mirasçısı konumundaki Türkiye Cumhuriyeti'nin garantör olmaya ve bölgesel çıkarlarını savunmaya sonuna kadar hakkı vardır. Garantör olan ülke Türkiye'dir. Türkiye bu hakkı ve üstünlüğünden vazgeçmediği müddetçe, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum tarafına istediğini teklif etsin, hiçbir karşılığı yoktur. Çünkü Mustafa Akıncı'nın Rumlara 'Guterres belgesi' çerçevesinde herhangi bir öneri sunma yetkisi yoktur. Kıbrıs, üzerinde bir tek Kıbrıslı Türk yaşamasa da Türkiye için hayati bir kara parçasıdır." 'TRUMP, KOVBOYCULUK OYNAMAKTADIR' Daha sonra, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini ilan etmesini değerlendiren Destici, şunları kaydetti: "Öncelikle ABD'nin uluslararası bir anlaşmadan tek taraflı çekilme kararı tam bir kovboyculuktur. Trump, ABD başkanı olduğu günden bu yana kovboyculuk oynamaktadır. Trump, aklına estiği gibi kararlar alarak hem kendi halkınını çıkarlarını tehlikeye atmakta hem de bütün dünyayı ve özellikle bizim coğrafyamızı kaosa sürüklemektedir. Bizim ABD vatandaşlarına ve bütün dünyaya çağrımız şudur; ABD'nin ve tüm dünyanın bu yönetimden ABD'yi ve dünyayı kurtarması gerekir. Artık dünyanın buna tahammül etme gücü ve lüksü kalmamıştır." Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelecek günlerde partilerini ziyaret edeceğini belirterek, bu ziyaretten şeref duyacaklarını ve Erdoğan'a destek verdiklerini bir kez daha açıklayacaklarını söyledi. Görüntü Dökümü: -BBP Lideri Destci'nin açıklamaları -Detay Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()- -Gündem - Türkiye-Ankara - Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM