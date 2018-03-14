(Görüntülü Haber) Destici: Paketin Meclis'ten yasalaşarak çıkmasından memnunuz

Gizem KARADAĞ/ANKARA, () - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti ile MHP'nin, partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi de içeren ortak kanun teklifi ile ilgili olarak, “Bu paketi desteklediğimizi, doğru bulduğumuzu ve meclisten yasalaşarak çıkmış olmasından da büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade ediyorum” dedi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, genel merkez binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. İran’daki jet kazası, Çorum’daki trafik kazası ve şehitlerimizle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Destici, “Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi. Destici, Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı harekatının planlandığı gibi devam ettiğini belirterek, “Çok kısa bir zamanda da Afrin şehir merkezine de girilmiş ve orası da tamamen PKK’lı teröristlerden temizlenmiş olacak. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile çok uyumlu bir harekat yürütülüyor. ÖSO mensuplarının pek çoğunun ailesi Türkiye’de mülteci konumunda. Dolayısıyla o bölgede yaşayan mültecilerimizin de tamamı bu operasyona destek veriyorlar. Bu da müthiş bir kazanç. Operasyonda gördüğümüz bir diğer ayrıntı adeta karınca incitilmeden bu operasyonu gerçekleştirelim hassasiyetiyle yürütülüyor” diye konuştu. ‘TÜRKİYE NE OLURSA OLSUN BUNU YAPMAK ZORUNDADIR’ PKK’nın ve türevlerinin arkasında kim olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) karşısında direnme ihtimalinin olmadığını ifade eden Destici, “Bizim için Suriye’nin kuzeyinde, Fırat’ın doğusunda PKK’dan daha büyük tehlike Amerika’nın kuvvetleri olan CENTCOM’dur. Bu bölgede var olduğu sürece biz hep terörle karşı karşıya kalacağız. Ne olursa olsun o bölgeden çıkarıp atmadıktan sonra bize huzur yok. Türkiye bedeli ne olursa olsun bunu yapmak zorundadır. Türkiye bu süreçte çok doğru bir politika yürütüyor. İçeride ve dışarıda teröre verdiği mücadele kararlı bir şekilde sürdüğünde de biz ve bölgemiz huzura erecek. Teröristlerden ve onların arkasındaki en büyük destekçi güç olan CENTCOM’u da buradan söküp atacağız” şeklinde konuştu. ‘İTTİFAKLAR YASAL HALE GETİRİLMELİDİR’ İttifakların yasal hale gelmesini savunan bir parti olduklarını söyleyen Destici, şöyle konuştu: “Dolayısıyla da bu ittifak düzenlemesine de destek verdik. Yüzde yüz bizim istediğimiz bir yasa paketi değil. Netice de bu bir uzlaşma paketidir. AKP ve MHP açısından da bu böyledir. Mevcut şartlar içerisinde en iyisi diyebileceğimiz bir paket var. Bu paketi desteklediğimizi, doğru bulduğumuzu ve meclisten yasalaşarak çıkmış olmasından da büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade ediyorum.” ‘SİYASİ PARTİLERİN KAPATILMASINI ORTADAN KALDIRALIM’ Seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren ortak kanun teklifi ile ilgili yeni hazırlıkların olduğunu belirten Destici, “Bu çıkan pakette bir eksiklik varsa, bunların tamamlanması adına önümüzde bir fırsat var. İktidarı, muhalefeti bir araya gelsin. Siyasi partilerin kapatılmasını ortadan kaldıralım. Siyasi partiler yasasındaki antidemokratik uygulamaları tamamen kaldıralım. Hatta mümkünse siyasi partiler yasasını kökten değiştirelim. Biliyoruz ki, iktidar partisinin de böyle bir hazırlığı var. Hepimizin buna yardımcı olması gerekiyor” dedi.