(Görüntülü Haber) Destici'den CHP'ye: HDP'li olmasına ses çıkarmıyor, devlet memuru olmasına itiraz ediyor

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, uyum yasalarında yer alan sandık kurulu başkanının devlet memuru olmasına ve seçim bölgelerinin birleştirilmesine yönelik CHP'nin itirazına anlam veremediğini söyledi. Destici, "HDP'li olacağına, devlet memuru olsun. HDP'li olmasına ses çıkarmıyor; ama devlet memuru olmasına itiraz ediyor" dedi.



BBP Lideri Destici, partisinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü ve FETÖ/PDY soruşturması ile ilgili Ankara'da tutuklu bulunan dönemin Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen'in yargılandığı davanın duruşmasına katılmak üzere Kahramanmaraş'a geldi. Destici, Vali Vahdettin Özkan ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu'yu ziyaret etti. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, Türkiye'nin hem içeride hem de Afrin'de terör örgütlerine karşı büyük mücadele verdiğini, bu mücadelenin devam etmesini gerektiğini söyledi.



'SEÇİM BÖLGELERİ BİRLEŞTİRİLİNCE PKK'NIN ŞANSI ORTADAN KALKACAK'



Gazetecilerin 'ittifak' ile ilgili sorularını yanıtlayan BBP Lideri Destici, 16 Nisan'da Türkiye'de sistem değişikliğine gidildiğini, o değişiklikte 'evet'ten yana tavır aldıklarını hatırlattı. Destici, Meclis'teki uyum yasaları paketine ilişkin de öneri ve tekliflerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere HDP hariç tüm siyasi partilerle paylaştıklarını söyledi. Pakette daha çok 'Seçim Yasası' ile ilgili değişiklikler olduğunu ve buna da itirazların olduğunu kaydeden Destici, şunları söyledi:



"Tabi burada itiraz edenlerin itirazına baktığımı zaman CHP başta olmak üzere. Bir heyet kurdular ve bütün siyasi partileri ziyaret ediyorlar, bize geldiler. 'Nesine itiraz ediyorsunuz kardeşim?'. 'Seçim bölgelerinin birleştirilmesine itiraz ediyoruz. Sandık kurulu başkanlarının devlet memuru olmasına itiraz ediyoruz. İttifak yapan partilerin o ittifak toplamı yüzde 10'u geçince barajdan geçmiş olmasına adil bulmuyoruz. Buna itiraz ediyoruz' diyerek, itirazlarını sıralıyor. Ama bu itirazlarına baktığınız zaman şahsen bana göre bunların hiçbirisi doğru değil, doğru gerekçe ve itirazlar değil. Seçim çevreleri neden birleştiriliyor, neden böyle bir şeye ihtiyaç var. özellikle PKK'nın, terörün etkili olduğu bölgelerde PKK bir köye gidiyor, diyor ki 'Kaç oy var, 100 oy.' Kendisi alıyor kullanıyor ve 'İtiraz yok' diyor. Orada 5 köyü birleştirdiğin zaman PKK'nın şansını ortadan kaldırıyorsunuz. CHP bunun neresine itiraz ediyor anlamıyorum. Öbür taraftan sandık kurulu başkanlarının devlet memuru olmalarına itiraz ediyor. HDP'li olacağına, devlet memuru olsun yani. Çünkü kim verecek sandık kurulu başkanlarını ilk 4 parti. Bunun içinde HDP de var, CHP var, MHP var ve AK Parti var. Bir kere HDP'ye itirazımız, HDP'li olmasına ses çıkarmıyor ama devlet memuru olmasına itiraz ediyor. Devlet memurları bizim insanımız, bizim vatandaşımız değil mi? Dolayısıyla bu iki unsur seçim güvenliği bakımından itiraz etmelerinin hepsinin altı boş. İttifak eden partilerden, diyelim ki AK Parti-MHP-BBP ittifak yaptı. Bunların toplam oyu yüzde 10'u geçince ki, 50'yi de geçecek zaten inşallah, bunların hepsi barajı geçmiş olacak. Diyorlar ki 'Bu adaletsizlik?', 'Niye adaletsizlik olsun?' Öbür tarafta sen de birileriyle ittifak yaptığın zaman aynı şartlar senin için de geçerli sadece buraya mahsus değil."



'BBP, MİLLETİMİZ İÇİN FAYDALI OLANIN YANINDA DURUR'



BBP'nin 16 Nisan'daki yerini koruduğunu, uyum yasaları Meclis'ten geçtikten sonra seçim sürecine AK Parti ve MHP ile birlikte ittifak yaparak, girmeyi arzu ettiklerini daha önce dile getirdiklerini kaydeden Destici, şöyle devam etti:



"Şimdi yeni bir tartışma başlattılar, 'BBP ittifakın içerisinde hangi konumda bulunacak?'. Bu da saçma sapan bir tartışma. Çünkü daha buna çok zaman var. Önce Meclis'ten uyum yasaları geçer, daha sonra seçim sathı mahalline girilir, ittifak yapacak partiler AK Parti, MHP, BBP oturur, bunun şeklini müzakere eder. İttifak için Türkiye için,devletimiz ve milletimiz için en faydalısı, en doğrusu hangisi ise BBP onun yanında durur. Ama şimdi bakıyorsun burası kaşınarak bir fitne ateşi yakılmaya çalışılıyor. İttifak eden partiler arasında bir uyumsuzluk meydana getirilmeye çalışılıyor."



'SAADET PARTİSİ'Nİ 'CUMHUR İTTİFAKI'NDA GÖRMEYİ ARZU EDERİZ'



BBP Genel Başkanı Destici, 'cumhur ittifakı' için CHP ile İYİ Parti'nin çeşitli benzetmelerine ve Saadet Partisi'nin ittifaka yönelik tavrıyla ilgili ise şunları söyledi:



"Saadet Partisi'yle bizim çok ilişkimiz var, diyalogumuz var, 7 Haziran'da seçimlere birlikte girdik. Biz Saadet Partisi'ni de bu Cumhur ittifakında görmeyi arzu ettiğimizi ifade ettik, kendileriyle de bu anlamda iki görüşme gerçekleştirdik. Ama en nihayetinde karar kendilerinindir ve kendi kararlarına da biz saygı duyarız. Cumhur ittifakı ile ilgili olumsuz benzetmeleri tabi kınıyorum. Kötü söz sahibine aittir. Dolayısıyla biz BBP olarak bugüne kadar hep seviyeyi koruduk, hiçbir siyasi partiyle de ilgili ya da bir siyasi partinin başındaki genel başkan ve yöneticiyle ilgili bizim ağzımızdan olumsuz, çirkin yakıştırmalar duymadınız, duyamazsınız da çünkü biz Büyük Birlik Partisiyiz. Hepsini de bu duyarlılıkta olmaya davet ediyoruz. Bir taraftan 'Biz haksızlık yapılıyor, bize çirkin ithamlarda bulunuluyor, şuralarla birlikte bir araya getirilmeye çalışılıyor' diyeceksiniz ama öbür taraftan kendiniz onun daha beterini söyleyeceksiniz. Eğer siz birilerine kötü söz söylerseniz onların da size söyleme kapsını açmış olursunuz."

