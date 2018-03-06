(Görüntülü Haber) Destici'den CHP'ye: HDP'li olmasına ses çıkarmıyor, devlet memuru olmasına itiraz ediyor (3)

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KİLİS'TE VALİLİLİK VE ASKERLERİ ZİYARET ETTİ Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kahramanmaraş'taki temaslarının ardından Kilis'e geldi. Kilis Valiliği’ni ziyaret eden Destici, Vali Mehmet Tekinarslan ile bir...

KİLİS'TE VALİLİLİK VE ASKERLERİ ZİYARET ETTİ

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kahramanmaraş'taki temaslarının ardından Kilis'e geldi. Kilis Valiliği’ni ziyaret eden Destici, Vali Mehmet Tekinarslan ile bir süre görüştü.

Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin bilgi alan Destici, çıkışta açıklama yaptı. Roket ve füze saldırılarından hayatını kaybedenleri rahmetle anan Destici, "Fırat Kalkanı Harekâtı'yla başlayan, bugün Afrin operasyonu, 'Zeytin Dalı Harekâtı'yla süren bu harekâtları sonuna kadar destekliyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralı gazilerimize acil şifalar niyaz ediyoruz. Şu anda kahramanca mücadele eden askerlerimizin rabbim yar ve yardımcısı olsun" dedi.

Kilis’in bu süreçten en fazla etkilenen illerin başında geldiğini ifade eden Mustafa Destici, "Kilis’imiz roket saldırılarına da füze saldırılarına da maruz kaldı. Ben bu saldırılarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Burada neredeyse Kilis nüfusu kadar Suriyeli göçmen var. Tabi onlarla da birlikte kardeşçe 5-6 senedir bir hayatı birlikte sürdürüyorlar. O anlamda da müthiş bir ev sahipliği yapıyorlar" dedi.

Mustafa Destici, valilik ziyaretinin ardından sınırdaki karakollarda görevli askerleri ziyaret etti.

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