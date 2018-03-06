(Görüntülü Haber) Destici'den CHP'ye: HDP'li olmasına ses çıkarmıyor, devlet memuru olmasına itiraz ediyor (2)

YAZICIOĞLU DAVASINA KATILDI Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun, 5 kişiyle birlikte bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu ölümüyle ilgili, dönemin Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen'in Kahramanmaraş 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davaya katıldı. Aynı zamanda FETÖ/PDY'den Ankara Sincan F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılması beklenen Özmen, mahkemeye sağlık raporunu göndererek duruşmaya katılmadı. Mahkeme, davayı 25 Ekim 2018'e erteledi. 'TAKİPSİZLİK KARARININ KALDIRILACAĞINA İNANIYORUM' Polisin de adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldığı duruşmanın sonunda değerlendirmelerde bulunan Mustafa Destici, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı, ilgili savcı ve hâkimlerin Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerinin ölümüyle ilgili titiz bir çalışma yürüttüğünü söyledi. Destici, şunları kaydetti: "Ben inanıyorum ki çok makul bir zamanda ana soruşturma dosyasına verilen takipsizlik kararı da kaldırılacak. Diğer soruşturmalar ve bugün de takip ettiğimiz mahkeme süreci, bunların tamamı birleştirilerek bu süreç başından itibaren bütün şüpheleri ortadan giderecek şekilde araştırılıp inşallah aydınlatılacak ve burada, bu süreç içerisinde bilerek, isteyerek, ihmali, kusur, kastı olanlar mahkeme önüne çıkarılarak inşallah hak ettiği cezayı da alacak. Biz, bu kararlı tutumumuzu sürdüreceğiz takip noktasında. İnşallah, dediğim gibi ana soruşturma dosyası burada önemli olan, onunla ilgili de inşallah takipsizlik kararına verdiğimiz itiraz makul bir sürede kaldırılacak. Öyle ümit ediyorum, öyle bekliyoruz ve diğer bütün soruşturma ve mahkeme süreçleri birleştirilerek dosya adeta baştan ele alınacak. Bütün kirliliklerinden arındırılarak, ana konuların üzerine gidilerek aydınlatılacağına inanıyoruz, bunun da sonuna kadar takipçisi olduğumuzu bir kere daha sizlerle paylaşıyorum. Bu mahkeme 25 Ekim'e ertelendi, diğer celse orada yapılacak." BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Alperen Ocakları'nın adliye karşısına kurduğu çadırı da ziyaret ettikten sonra Kahramanmaraş'tan ayrıldı.