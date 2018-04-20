(Görüntülü Haber) Destici: Cumhur ittifakının adayı kimse, BBP'nin de adayı o olacak

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, daha önce Cumhur ittifakında yer alacaklarını açıkladıklarını ifade ederek, "Tabi ki; Cumhur ittifakının adayı kimse, Büyük Birlik Partisi'nin de adayı o olacak" dedi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas'a geldi. Ulu Cami'de Cuma namazı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Destici, 24 Haziran'da yapılacak olan erken seçimi değerlendirdi. Destici, seçim için 24 Haziran'ın belirlendiğini ifade ederek, "Bununla ilgili teklif de Meclis'e sunuldu. Şu anda Anayasa Meclis Komisyonu'nda kabul edildi ve şimdi Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Zaten iktidar partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin sayısı buna çok rahatlıkla yetiyor. Dolayısıyla bu tarih kesinleşecek. Bu süre için bir de uyum yasaları var. İkinci uyum yasası paketi var. Bu bir taraftan önümüzdeki bu değişen tarihli seçimle ilgili birtakım düzenlemeleri içeriyor. Örneğin cumhurbaşkanının adaylığı için 100 bin imzanın nasıl yerine getirileceği şekilde, milletvekilliği seçimleriyle ilgili uyum yasaları çıkarılacak. Hem cumhurbaşkanlığı, hem de milletvekilliği seçimleri 16 Nisan referandumundaki anayasa değişikliğine uygun hale getirilecek. Ben, ülkemiz, milletimiz, Türk ve İslam coğrafyası için bu seçimlerin hayırlı olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Biz BBP olarak 25 yıllık, tecrübeli bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla bu seçimlere de tüm teşkilatlarımızla hazırız" diye konuştu. 16 Nisan'daki referandumda 'evet' diyerek tavırlarını net bir şekilde ortaya koyduklarını aktaran Destici şöyle konuştu: "Türkiye'nin yeni bir sistemle yönetilmesi ve tabi bu geçtikten sonra ittifak yasasıyla birlikte partilerin seçime ittifakla girebilecekleri gündeme geldi. Bu konuda da biliyorsunuz öncelikle Ak Parti ile MHP arasında bir mutabakat sağlandı. Biz de BBP olarak yaptığımız görüşmeler neticesinde biz de bu ittifakı desteklediğimizi ve ittifakın içinde yer alacağımızı ifade ettik. Bu seçim bir yönüyle de yeni sisteme 'evet' diyenlerle, eskiye dönmek isteyenler arasında geçeceğe benziyor. Dolayısıyla, özellikle anamuhalefetin başını çektiği grubun ifadeleri, 'Bugünkü seçimi kazanırsak, eski sisteme döndüreceğiz' diyorlar. Biz de eski sisteme dönmeyip yeni sistemle Türkiye'nin yönetilmesi konusunda güçlü bir irade koyduk. Cumhur ittifakının içinde yer alacağımızı, bunu da desteklediğimizi ifade ettik. Tabi ki cumhur ittifakının adayı kimse, Büyük Birlik Partisi'nin de adayı o olacak."